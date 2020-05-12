家教明言：逆境中的AQ成長課

【明報專訊】學子們停課在家已達數月，隨着疫情漸趨穩定，政府亦於日前公布快將復課的好消息，家長們是否終於鬆一口氣？教師們都在準備着復課的各樣安排，希望為孩子們預備一個衛生的空間，也讓孩子們盡快投入校園的生活。

一別數月，孩子們是否長高了？夏季的校服還合身嗎？他們習慣戴口罩嗎？再回來學校是否讓他們雀躍萬分，還是會因久別重逢而有點忐忑？回望這段抗疫日子，也是孩子寶貴的人生一課。

1990年代開始，不同地方的教育學者就已提出在孩子的成長中不可或缺的3Q（IQ、EQ、AQ）。智能商數（IQ）及情緒商數（EQ）是我們較為熟悉的概念，而逆境商數（AQ）卻也是生命成長中不可或缺的一環。逆境商數是美國心理學家Paul G. Stoltz在1997年提出的理論，就像IQ有高低之別，AQ也有這個性質，不同人面對、突破及走出困境的能力與態度均有分別，這和個人的正向思維、風險預期與解讀等有密切的關係。

困難經歷培養堅強意志

根據Paul G. Stoltz的研究，AQ愈高的人，愈能樂觀積極面對逆境，也更有勇氣接受挑戰，並願意發揮創意去解決問題。哥倫比亞大學醫學院與史塔桑管理研究中心一項長達10年的聯合研究發現，面對逆境而又能突破困難的受訪者，他們不僅有更高的面對逆境能力，更能從自身的困難經歷中培養出活力及堅強意志、樂觀正向、靈活思考問題、願意冒險創新、求變等生命的可貴特質。

家長別把不安藏心底

面對困難，父母正好是孩子在逆境中的同行者。孩子心裏定有很多疑竇，爸媽和孩子如何解讀生命中出現的不一樣？不單是孩子自身，其實他也會看到在逆境中的爸媽，跟從前變得不一樣了，或許是公司家庭兩邊忙，失業減薪的陰影瀰漫，每天也為疫情而擔心健康。家長們，別把不安藏在心底，將你的焦慮與憂心和孩子們分享，這既是建立深厚親子關係的時間，也是孩子從你身上學習在逆境中懂得傾訴，和別人共同分擔的身教言教。願家長和孩子們都在疫情中學習這堂AQ課。

文：鄭家明（基督教宣道會宣基小學家長教育主任）

作者簡介：全國十優機械人教練，多年推動創意及STEM教育；近年於任職學校發展繪本及家長工作，希望把創意融入親子教育，讓孩子和家長共繪美麗溫柔的天空。

[Happy PaMa 教得樂 第293期]