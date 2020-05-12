日式育兒記：日本人，說好的留家抗疫呢？

【明報專訊】日本的緊急事態宣言已頒布了一個月，但疫情仍未受控，首相安倍晉三於黃金周期間宣布將緊急事態宣言延長至5月尾，惹來民間不少反對聲音。

朋友們看見新聞報道池袋、新宿等地人迹罕見，都驚訝日本人不需要像中國或其他歐美國家一樣，發出嚴厲外出警示也能乖乖安坐家中，全民「外出自肅」，齊心留家抗疫。可惜日本人並沒有大家想像般全民禁足，商業地區的人流的確減少了八成以上，但住宅區的超級市場、公園及海邊地區仍人頭湧湧。

膊頭貼膊頭玩彈珠機

日本人一向喜於黃金周外遊，今年因疫情關係難以出國，但並沒有減退他們的旅遊欲望，不少日本人於是轉戰沖繩、宮古島等地區。黃金周前，沖繩知事玉城康裕在社群媒體發文，發現有6萬人訂機票準備在黃金周前往沖繩旅遊，立即呼籲日本國民取消黃金周前來沖繩旅遊的計劃。不過呼籲還呼籲，不少日本人卻照原定計劃外出。除了一般熱忱旅遊的人士，一眾不肯關門的彈珠機店及彈珠機支持者也一律不聽政府勸告，依然故我，密麻麻膊頭貼膊頭打彈珠機。這些自私的人苦了一眾乖乖休業的商家老闆們，以致這個月也多了自殺、家暴、偷竊等罪案發生。

日本媽媽想孩子上課？

如果你問我，比如香港人的抗疫意識達99分，日本人大概只是50分。我覺得日本人明白全球疫症蔓延，但他們仍是不太理解social distancing的重要。例如MJ學校也宣布停課至5月尾，不少家長也開始有微言。PTA會長舉行了一個視像家長會，讓大家討論一下學校能怎樣支援這段停課日子，有人提議視像上課，大比數媽媽卻支持全部學生輪流上課，例如小組形式2至3人上課，或者單對單補習形式。我不禁問了一個問題，假若教師病了，全部學生不是也很危險嗎？大家也支吾以對。作為幼稚園教師，將心比己，我自己病了傳染學生也不好，同時也不希望學生病了傳染我，所以大家保護學生時，也要保護教師。

而大家談到有沒有去公園，眾多媽媽也不約而同說每天也去，有些更說相約其他媽媽一起去公園野餐。其實區內每天早上及中午也定時有廣播，勸喻區內市民盡量不要外出，明白有小朋友真的很難整天留在家，幸好我的房子有個露台，閒時在露台畫畫、種植，要走動便到外面停車場位置打羽毛球、跳跳繩等。日子不易過，但為了更快回復生活，更要努力。

看到香港多日錄得本地零確診個案，便相信我們香港人的一套抗疫方法非常奏效，期望日本人可以效法台灣及香港，盡快走過這段困難日子！

文：椰菜媽

作者簡介：新手媽媽，最愛DIY玩具，與肯尼亞爸爸生了個椰菜B，最近移居日本生活，盼與兒子一起經歷快樂童年。

http://www.facebook.com/cabbagepatchkidsinjapan

[Happy PaMa 教得樂 第293期]