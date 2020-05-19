復課措施：復課延考試 最後一個月衝刺 小五生重點複習 迎戰呈分試

評估學習情况——除小五外，大角嘴天主教小學各級學生本學年都不用考期終試，校方會以不計分的小評估來了解學生的學習情况。（資料圖片）

【明報專訊】隨着政府宣布分階段復課，長達4個月的歷史性全港大停課，終於有望畫上句號。至截稿前，高小和初小將分別於6月8及15日復課，但學校如何能在本學年結束前、僅餘約1個月的上學日，幫助學生，尤其是一班即將要應付呈分試的小五生，全面追回「失學」日子應掌握的知識，卻是一項艱巨的任務。

文︰沈雅詩、顏燕雯

編按︰本文沒戴口罩的相片，均攝於疫情爆發前

呈分試成績是影響小學生升中派位的關鍵。在現行政策下，全港參加中學學位分配辦法的高小學生，都必須向教育局呈報小五下學期及小六兩個學期合共3次的校內成績，其中小五及小六首次呈分試的成績，更加是考生於中一自行分配學位階段甄選排名的重要指標。過往學校需要在7月中、暑假前向局方呈報小五呈分試成績，但今年因應疫情，教育局早前已把呈交成績限期押後至7月底，而業界也普遍把小五考試日期延後，好讓學生有更充足的準備。

集中考核面授知識

大角嘴天主教小學（下稱大天）已決定把原訂於6月4日展開的小五期終考試延至7月9日舉行，為期4天。「希望在復課後，至少有4星期的課堂教學，才讓學生應試。」校長周德輝說。而校方也會調整考核範圍，「會集中考多些在停課前、老師於面授課堂上所教的東西，以及在復課後，幫同學重點複習過的內容，會確保考核的範圍，都是學生能掌握的知識」。

暑假後提早開學補課

他又稱，這屆小五生，亦會在暑假後提前於8月24日開學，以爭取時間補課，「新學年開學不久，他們又要忙於報考中學，可用的時間實在太少，所以今年會特別安排學生提早開學補課，幫得多少便多少」。

香港佛教聯合會會屬小學校長會主席吳永雄同意局方保留小五呈分試，他所屬的佛教林金殿紀念小學（下稱林金殿），也於復課後1個月，即7月8日起舉行4天考試，其他級別則同時間舉行總結性評估，以取代原有的考試。

由於復課後只有半天上課時間，吳永雄稱，小五的考試範圍將有所調整，「沒有停課的話，學校一般至少授課7至8星期才會舉行一次考試，但現在只得一個月時間，所以範圍一定會刪減」。對於有家長擔心考試範圍會涵蓋停課時的網上教學內容，他表示理解，「我明白每個家庭的情况不同，例如有些是雙職家長，未能仔細跟進學生所有網上功課，所以我們承諾只會考復課後所教的內容，會通知家長相關措施」。

筆記輔助 鞏固網上所學

在其他年級的安排，學校大多以重溫及鞏固停課期間網上所學為主，但亦有學校打算按原先的編排，繼續教授新知識。

周德輝認為，在「停課不停學」下，會令學生的差異愈來愈大，「或許有人會學多了，但也有人會學少了，所以復課後，我們首要是先收窄學生在學習上的差異。老師會預留最少兩星期，幫學生重溫這段日子在網上所教的，也會為他們準備很多筆記。若有個別學生仍然追不上，我們會額外安排支援老師，給他們補課」。

另外，大天會取消一至四年級的期終考試，改作小評估，「小評估不計分的，目的只是為學校提供數據，讓我們了解學生的學習情况，用作來年的學習安排」。周德輝補充，很多課程也是螺旋式教學，無法壓縮，因此如發現若干學生即使讀過筆記、有額外支援，但仍然學得不妥當，那學校便要想想，如何把相關知識融合及濃縮於新學年的課程內。

特別關顧沒參與視像課堂學生

三水同鄉會禤景榮學校校長李小寶則說，學校早於2月、停課初期實施視像實時教學，進度良好，因此復課後會緊接原有進度教授新知識，暑假也會延後一星期至7月17日才開始，以騰出更多上課日子。「在停課期間，我們對基層及家庭支援不足的學生，也提供了平板電腦及Wi-Fi等設備和技術支援，所以這幾個月，實際上只有幾個同學沒有參與實時課堂。因此，復課後，老師會緊貼原有進度教新課題，但也會特別關顧這幾個學生，安排下午替他們補課。」她續稱，小一至小四各級在學期終結前亦會有計分評估，但只考中、英、數3科。

宜保留術科 輕鬆上體育課

雖然復課後只得半天上課，但業界大多數認為有需要保留音、體、藝等術科。周德輝強調，半日制的課時跟全日制相比，實際差距並非如想像中般大，「說完全沒減少是騙人的，但全日制扣除午膳時間、數個小息、早會、班主任課、功課堂等，實際上課時間，其實跟半日制差不多。所以，復課後，只要稍稍調節上學時間、輕微縮減每堂課節及小息時間，我認為有必要保留音、體、藝等課堂」。

吳永雄亦說，林金殿的暑假7月25日才開始，學生復課後實質有7至8周上課時間，有條件保留所有科目，但上課形式或有輕微改動，「以體育課為例，科主任並不建議學生戴着口罩上體育課，但又理解不戴口罩並不理想，於是大家最後共識以『雨天課』的形式來上課，即讓學生在課室內觀看相關活動短片。其他如電腦課，本來需要到特別室以小組形式上課，但都會改為在課室上課」。

同樣打算維持音體藝課堂的李小寶指出，考慮到夏天學生戴口罩上體育課會特別辛苦，因此會提醒體育科教師只作一些較為簡單及輕鬆的體育活動，以及定時讓學生休息及飲水。「如果情况許可，我還希望可以在周六及暑假安排補回這幾個月失去的課外活動給學生，因為課外活動對孩子的身心發展十分重要。」

[Happy PaMa 教得樂 第294期]