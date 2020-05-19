課室不設「孖位」 取消分組活動

【明報專訊】復課後，學校如何保障學生安全，減低傳染病感染風險，一直是社會各界最關心的問題。大角嘴天主教小學校長周德輝表示，學校有足夠的口罩存量，有信心可應付到本學期的結束，而課室佈局、教學模式，以至小息安排等，亦會重新規劃，「班房每張枱椅雖然無可能相隔1.5米，但至少不再『孖位』坐，也不作分組活動、討論。小息時，亦會加派老師巡邏，若遇見同學『攬頭攬頸』或人數太多聚在一起，會制止他們，並提醒他們要保持適當的距離」。

香港佛教聯合會會屬小學校長會主席吳永雄透露，佛教林金殿紀念小學有約1000名學生，為免人群聚集，以及減少學生之間的接觸，小息時段，會安排他們逗留在班房所屬樓層，由教師當值看管。而課外活動因涉及很多共用器材，故決定取消本學年所有課外活動。

當各校都似乎為復課做好準備，但能否順利復課，其實還存在變數，當中包括全港約2.7萬名跨境學童的復課日期至截稿前仍懸而未決。位於大埔的三水同鄉會禤景榮學校，過半數以上的學生都是跨境生，校長李小寶說未收到教育局最新的指示，只能靜觀其變，「對於內地疫情，我們沒法掌握太多資訊，所以難以全面了解及評估跨境學童來港復課會否帶來風險，我相信香港的老師及家長有憂慮也是正常。在學校層面，只可以把校內各項防疫措施考慮得更周詳，並且嚴格執行」。她又說，即使跨境學童最終無法復課，校方亦不擔心，會繼續安排網上實時教學。

[Happy PaMa 教得樂 第294期]