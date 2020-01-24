本周FOCUS．採訪手記：如何讓子女安全地復課？

【明報專訊】近日家長們最關心的，必然是有關復課的話題。在家長群組看到一個充滿幽默感的家長，分享自家創作的打油詩：「一月離校六月回 童音未改視力衰 同學相見不相識 驚問肥仔你是誰」。然而，並非所有家長也這樣豁達，憂心事真在太多。

再現本地確診個案 人心惶惶

本來，在連續多日「零本地感染」下宣布復課，爸媽們對於讓子女上學仍有一定信心，但自從再現本地感染的新冠病毒確診個案，當中還包括一個5歲小妹妹，家長頓時人心惶惶，到底應否給小朋友上學？命仔重要還是學業重要？

有些家長一早講明「即使復課，也不會讓孩子上學」；亦有家長希望早點給子女回復校園生活，避免他們繼續留家做宅男宅女；也有K3、小五、小六學生的家長，為着考試、適應新學年等種種原因，即使有點不願意，還得給子女復課。

學校構思應變措施

既然復課無可避免，那麼如何讓子女安全地復課？關鍵彷彿落在學校身上。近日訪問了不同的小學和幼稚園，了解他們的復課安排。其實很多學校在停課期間已經構思不少應變措施，復課前，教師們更不斷開會，商討上課時間表編排、小息活動安排、校園消毒清潔方案等。一間人性化的學校，除了會在這段日子幫助學生趕回進度，也會兼顧課程編排會否過於緊迫、乏味，盡量不把學生逼得太緊。

很多家長已預計今年會過一個「無暑假」的夏天，希望餘下約一兩個月的上課日子，學校不要再「趕課程」，給小朋友餘下的學期末過得愉快又安全。

文：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第294期]