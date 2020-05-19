小學雞媽媽：令人驚艷的兩個花旦

【明報專訊】樂施會土炮製作的「世界小小公民」系列，推出第五本繪本《兩個花旦》，很是驚艷。

故事有兩個小女主角，華裔的華華自信不足，少數族裔的夏娜看到中文就頭痛。她們原本互不相識，卻因為一張通告連繫起來——都被老師要求加入粵劇小組了。

兩邊的爸爸媽媽都從手上的通告投射出美好想像。「粵劇班有很多表演機會，有了自信心，說不定你真能成為響噹噹的花旦噢！」「你要學好中文，將來才好找工作啊﹗爸媽不會中文，弟弟妹妹就交給你來教啦！」

大人高興，孩子卻發噩夢。在夢中，「驚青怪」長出無數圓碌碌的大眼睛，一隻隻死命地盯着華華看；「中文怪」扭曲着、怪笑着，快要抓住夏娜了……

繪者畫出奇幻舞台感

畫者吳浚匡（後來想起他原來也畫了《一本讀通世界歷史》，好書！）把尋常的生活場景，畫出華麗又奇幻的舞台感，飽滿艷麗，非常吸引。譬如知道要上粵劇班後，華華和夏娜都被縮得很小放在畫面兩邊，一個蜷縮在巨型的中式茶壺下，一個趴在異色地氈上，至於兩人的共同煩惱——那天殺的活動通告——則大剌剌地架在畫面中央。又譬如，兩個媽媽開解孩子時，畫面不同位置都點起一束束閃亮的光芒，尤其是夏娜母女在夕陽中比擬戲劇做手的那幅，美呆了。

版面設置也用心，兩個女孩的故事在左右兩頁同時推進，最後匯聚成為同一個舞台，兩個小花旦在觀眾的歡呼聲中牽手謝幕。

少數族裔孩子的困難與力量

喜歡這繪本，除了畫，還有兒童藝術教育工作者兼本書作者陳渝英的故事設計。她跳出框架，沒一面倒只描述少數族裔的弱勢。說真的，人人都有自己的局限，像內向的華華。至於夏娜的中文，只是因為身在華人主流社會，變得更礙事了。在香港，學習中文的障礙，大大收窄了少數族裔孩子上游的機會。箇中問題從不只是學校有沒有教，而是有沒有適切的資源來教、教師有沒有相關的經驗和技巧去教。請看到少數族裔孩子的困難，也請看到他們的力量。我們啊，也可以像故事中的孩子，平等以待，互相幫忙。

文：蘇美智

作者簡介：家有兩隻「小學雞」，心願是在人人愁着臉當爸媽的年代，努力做好相信孩子的樂媽媽。作品包括《外傭——住在家中的陌生人》、《壹家傻蛋》、《我們的同志孩子》、《死在香港——流眼淚》（合著）。

[Happy PaMa 教得樂 第294期]