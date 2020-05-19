半職爸爸：查殺、自刀、金水 孩子的狼語

【明報專訊】疫症下孩子都貓在家裏，爸媽上班了，Zoom的老師跑了，電視和書都看厭了，有什麼比打電子遊戲機更好？

當讀小二的兒子因為抽到某種虛擬恐龍而大呼小叫時，讀中學的姊姊打開電話的揚聲器，跟一群不知從哪裏來的人互相用我們聞所未聞的語言，煞有介事地討論問題。我係全場唯一真預言家、警徽流、查殺、自刀、金水……

媽媽一直以為姊姊在練習口語考試。過了幾天，我學着姊姊，胡亂套用「考試」術語：「媽媽今天燒的菜很難吃，真是『自刀』了，弟弟吃飯吃得慢，要『表水』至得，我係『全場唯一真預言家』，『查殺』這碟叉燒飯！」弟弟說：「不怕，我有『新手光環』！」說了一堆，其實全家人都不知道大家在說什麼。

狼人透過電話「殺」人

媽媽一頭霧水，爸爸好整以暇地說：「這是『狼人殺』，台灣綜藝節目成日做！」雖然曾幾何時我有買過「狼人殺」這紙牌遊戲，但是我從來不知道有這麼多出口成章的術語，第一次聽姊姊一本正經說着一堆聽不明白的語言，感覺好像某些成年人在討論股票的「牛熊分界線」和「頭肩底」一樣。

電話程式不斷傳來其他玩家賭馬術語般的「三穿七」發言之後，接着輪到三號（即是我女兒）發言，她好像完全知道大家在說什麼，又發表了一堆「五號膽拖六七八號」的變種狼語，「全場唯一假預言家」的我，全場只能聽懂程式女聲用普通話說的一句話：「三號玩家發言結束，用時二十五秒。」一輪廝殺之後，好人全軍盡墨，三號鬱鬱寡歡。我問三號：「怎麼啦？」三號長嘆一口氣說：「連續三鋪輸了！有兩次按錯鍵！」接着三號又不由自主說了一堆「警徽流」（最初聽還以為是一棟建築物名為「景輝樓」）之類的高深莫測的語言。狼人「殺」了很多人後，那些年紀聽起來至少有二十多歲的哥哥姐姐開始說回人話，一個二個說明天要上班，所以要告別啦，三號默不作聲，全場好像只有她一個「唯一唔使返工真玩家」。三號後來悄悄告訴我，很擔心被人發現她年紀太小，會受到歧視。

說謊、拆穿謊言 帶來快感

雖然我始終無法掌握那些狼語，但是我明白這遊戲為何好玩。因為這遊戲可以給玩家兩種快感，一是說謊的快感，一是拆穿別人說謊的快感。遊戲一開始好人較多，壞人（即是狼）則只有三個，但是狼互知身分，好人除了預言家外，無法看清是非黑白。每「晚」，狼會殺一人，預言家則可查一人，全體玩家到了「白天」，亦可票投某一玩家出局。難玩的地方是，狼可以假扮好人甚至預言家，弄到真假難分，最後好人逐個被殺。唯一破解方法是，預言家盡早說出真相，其他好人行動一致對抗隱藏的壞人。這遊戲的教訓是，真相永遠是我們最有力的武器。

文：張帝莊

作者簡介：資深新聞工作者，曾採訪多個「第三世界」國家，卻認為自己的家更值得探索。既是悠閒的寫字人，又是忙碌的爸爸。

[Happy PaMa 教得樂 第294期]