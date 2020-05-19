【明報專訊】3歲的Angus（化名）主要以短句溝通，playgroup導師懷疑有語言發展遲緩問題，媽媽十分擔心，希望及早開始語言訓練，於是找我評估。經過一輪了解後，得知原來媽媽在Angus 1歲半開始了雙語（bilingualism）環境。日間主要是婆婆照顧，所以說廣東話；晚上回家後，爸媽和工人姐姐都是以全英語溝通。Playgroup導師認為Angus的語言能力較弱，建議媽媽只選擇一種語言，讓Angus學得更快。家長當然覺得兩難，一開始選擇雙語環境，就是想Angus早點接觸英語，在家也能說英語。不過，婆婆又不擅長用英語溝通，那如果只能說一種語言，就一定是廣東話了。媽媽覺得有點無奈，甚至覺得自己之前的雙語選擇好像拖慢了Angus的語言發展。

雙語環境不會導致語言遲緩

首先，媽媽做的都是出於好意，毋須自責。而且早在20多年前，研究已證實雙語環境不會「導致」語言遲緩，因為如果小朋友有語言遲緩問題，無論在單語或雙語環境下，都會出現問題；如果小朋友正常發展，在雙語環境下，他們在幼兒階段裏單一語言（例如廣東話）的詞彙量或許會比同齡的小朋友少一點，但總詞彙數量（即是廣東話加英語）仍差不多。所以，從來也沒有雙語環境會拖慢小朋友語言發展的說法。

至於playgroup導師建議要減至單一語言，好像很合理，學少一種語言，自然沒有混淆，詞彙數量亦會增加。但其實不然，沒有研究證明減少一種語言能改善語言學習。而世界上超過一半人口亦是在雙語環境下成長，回想我們自己，不就是從幼稚園開始就習慣雙語學習嗎？而我們好像也沒有因此而「語言遲緩」。所以，無論放棄英文或廣東話，都只是坊間的誤解，並不必要。問題是，怎樣在雙語環境下促進小朋友的語言發展呢？

用最擅長語言跟孩子溝通

我的建議是先回到問題最根本：人類為什麼要說話？小朋友為什麼自出生以來就自己學習溝通？無非為了表達自己的需要、與其他人相互了解和建立關係。我們說話，是希望得到別人明白，小朋友想爸媽明白自己。同樣道理，爸媽整天嘴巴不停，都是想小朋友了解爸媽的期望和關懷。如果只為了語言發展，而要不善英語的照顧者說英語，這能建立親子關係嗎？情感表達，永遠都需要有精通的語言技巧才能做到。試想想，如果爸媽私下用廣東話溝通，當小朋友一踏進房間，對話就停止，小朋友的感覺會怎樣？能建立親密感嗎？如果說話沒了建立關係這意義，小朋友就會不願意說話，而不願意說話又怎可能學好語言呢？

最後，要提一個振奮的雙語研究結果：無論家長說什麼語言，只要家長的語言刺激做得好，對小朋友的整體語言發展都會有正面影響。所以，各位家長，如果你們有Angus媽媽同樣的煩惱，放心用你們最擅長的語言跟小朋友溝通吧！這對語言發展和親子關係，都是最好的。

文：Konnie姑娘（言語治療師、家庭輔導及家庭教育文學碩士）

[Happy PaMa 教得樂 第294期]