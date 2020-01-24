教大GPS：寓教於樂 在家輕鬆學中文

【明報專訊】疫情下停課數月，如家有孩子升讀小學，爸媽除要為孩子升小的日常做好心理預備外，學業的跟進也讓人頭痛。中文屬最基礎的科目，但因作為母語，有時反而被忽略。今期向大家介紹語素遊戲和親子共讀，讓家長寓教於樂，孩子在家輕鬆學中文。

詞語接龍訓練字元組合

不同於英文，中文裏「字」是最小的語義單位（語素）。字與字之間不同的組合可以構成多樣意思。掌握到3500個字，便能熟練地閱讀報紙。所以加深對字義的理解，是初期學習中文的關鍵。大家熟悉的詞語接龍，便是訓練字元組合的遊戲。藍天——天空——空氣——氣球……或是天馬行空地編造詞語，譬如：用鐵做的布叫什麼（鐵布，儘管它不存在）；也可加入一些有趣的元素，哪一種布用剪刀剪不斷（瀑布）；誰辦事最講究分寸（裁縫）。此類遊戲既能鍛煉孩子提取和解析關鍵語素的能力，又能啟發兒童多元思考。研究表明，語素意識（morphological awareness）於整個幼稚園和小學階段的中文閱讀能力發展有關鍵作用。

親子共讀秘技：多問 指讀 揀時機

至於親子共讀，除學習到書本帶出的知識和道理外，單是對孩子語言和讀寫能力發展，便有諸多好處獲得大量的研究證實。在親子共讀時，爸媽可注意以下幾點：

【1】親子共讀，你講定我講？根據孩子的水準，可多問一些開放式問題（譬如：你覺得大熊接下來會做什麼呢？兔仔在想什麼啊？）。這種對話式的閱讀方法，對兒童語言能力的發展非常有效。毋須刻意逼迫孩子讀完某本書（或報紙篇章等），通過對話讓孩子多講才是活動重點。

【2】如果你希望提高孩子的識字能力，那麼指讀是一個好方法。引導孩子的注意力到文字之上，照着文字朗讀就可。一開始宜選擇文字較少的書來指讀，以保持孩子的興趣。雖然指讀了好幾遍，孩子可能還是無法認讀這些字，但重要是文字知識（print knowledge）在這共讀的時光中增長了。

【3】什麼時候讀？任何時候都適合。不過，認知心理學告訴我們，睡前和起牀後通常是記憶力最好的時候，若能充分利用這兩個時段便最好不過。透過時間與堅持，孩子能從親子閱讀逐漸過渡到自主閱讀。從小養成閱讀習慣，孩子將終身受益。

寓教於樂，讓孩子多接觸文字，與文字成為好朋友。在輕鬆、自然的狀態下玩遊戲講故事，既是共度親子好時光，又能為學習奠定紮實的基礎。當然，這樣的學習不能讓孩子迅速積累知識，精準應付升小考試，但這是最為水到渠成、培養核心中文學習能力的方法。提升對文字的敏感和喜愛，可以讓孩子更加主動地學習，事半功倍。

文：林丹（香港教育大學兒童教育及發展科學研究中心成員、心理學系副教授）

作者簡介：由香港教育大學教育及人類發展學院的學者輪流執筆，分享對教育研究、政策和議題的所見所感。www.facebook.com/FEHD.EdUHK

[Happy PaMa 教得樂 第294期]