論盡教育：馬時亨的品格教育

【明報專訊】報章報道，馬時亨在商業電台節目中批評教師，將社會的不開心反映在通識教育上，認為通識教育在實行上出現少少問題，希望政府加強品格教育。他又指出學生若只有智慧但沒有品格，不會完美，「你剩係識讀書，而無良好品格，點去貢獻社會呢？」他舉例去年教大民主牆事件；大學生以粗口責罵大學院長及副校長；向校長撒溪錢，質疑大學生不尊師重道，令他體會品格教育的重要。馬時亨又透露，曾有政府高官向他反映，認為教師教導方法偏激，因此要反省教師的培養方法，了解教師的背景等。馬時亨將於本年底辭去教育大學校董會主席職務，專心推行品格教育。

王師奶對馬時亨認識有限，僅在聖士提反女子中學申請轉直資時寫過一篇〈馬時亨的虛偽〉，他其時是校董會成員，小婦人覺得他「滑」，言不由衷，所以用偽善去形容他。今次他要推行品格教育，宛如空谷足音。今時今日，太多人已不知道德為何物，忽有義士振臂而起，自然舉手贊成，希望能為混濁的空氣，送上一服清新劑。想到這位義士勇者曾被小婦人評為「偽善」，不敢草率，重溫該訪談節目兩次，然後下筆。深信馬時亨真心誠意，想為香港人做一件好事。馬時亨先生，牛頭角王師奶撐你。

不應以權威阻塞溝通渠道

不過馬先生，小婦人雖知你動機良好，也是教育大學的校董會主席，但不表示你熟悉教育、了解教育。你始終是上了年紀的人，不太了解現在青年的心態，王師奶細你十年八年，想法同中有異；不贊成教大連儂牆刻薄的幸災樂禍（西方某些國家，在路上碰到出殯，還會脫帽肅立致敬）；不贊成以粗口責罵院長和副校長；更不贊成向校長撒溪錢。尊師重道是應該的，小婦人也不贊成學生在畢業禮示威和叫口號，因為他們破壞了其他同學有一個莊嚴溫馨畢業禮的期望。與此同時，也應該要求校長、院長及管理層不要一味向學生施壓，以權威阻塞溝通渠道，逼他們以粗暴、淺薄，不理性的手段對師長不尊敬。王師奶從來倡議尊師重道，敬重斯文，心中對教師常懷「一日為師，終身為父」敬畏之情。當要求學生尊師的同時，為師者亦應有赤子之心，視學生如子女，這也許是小婦人和馬先生不同之處，也是彼此年齡相差十載八載之別，更也許是馬先生曾混迹官場，王師奶一匹婦耳之故。

通識倉卒推行，王師奶已為文多篇反對，其後教育當局逐步改善，雖未完美，但尚可接受。通識本身無問題，問題是有人認為試題政治味濃，正如馬先生說有政府高官向他反映，認為教師教導偏激，因此要反省培養教師方法及了解教師背景。王師奶認為教師一入課室，不論本身立場或黃或藍，都應保持中立，引導學生以理性分析事物。請馬時亨先生不要聽什麼政府高官之言，一竹篙橫掃一船人，你在訪問中不是一再強調大部分都是好教師嗎？

馬先生，王師奶毫無保留支持你推行品格教育，同時想進一言：如果你邀請支持者或贊助人，不要只着意他們的名氣或是否達官貴人，要留意他們是否身家清白，更重要是否「品格」高尚，否則得不償失。

文：王師奶

作者簡介：不是普通師奶，家中米缸有幾多斤唔知，但對香港教育界有幾多牛鬼蛇神，有幾多「嗚喱單刀」措施，卻一清二楚。「論盡教育」絕不手軟。wongszelai@yahoo.com.hk

[Happy PaMa 教得樂 第294期]