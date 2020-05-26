重返校園：最高級別防疫 調適課程內容 K3復課 銜接小學大作戰

德萃幼稚園已在學生座位上加設防飛沫擋板。復課後，亦規定全校師生進入校園後，必須更換室內鞋或戴上鞋套，確保校舍環境清潔衛生。（受訪者提供）

【明報專訊】緊隨着初中及高小生復課，幼稚園高班（K3）學童亦有望於6月15日重返校園。為了保障這班「BB」的健康，各幼稚園也嚴陣以待。但另一方面，家長和教師也很關心這班在本學年僅上課幾個月的K3學生，是否有足夠能力應付升小另一階段的學習生活，不少小學更加要在下學年為這班「BB」作出新部署。

文：沈雅詩、顏燕雯

編按︰本文沒戴口罩的相片，均攝於疫症爆發前

德萃幼稚園及小學創辦人兼校董會主席徐飛表示，轄下兩間幼稚園將以「最高級別」的防疫措施來迎接復課，「我們辦學團體有兩名醫生校董，他們會負責監察整個復課前後的防疫措施安排」。

座位設擋板 防飛沫播毒

他透露，屆時除了要求全體師生戴口罩、量體溫、用搓手液消毒、增加校舍消毒清潔的次數，以及在班房加添空氣清新機等基本工作外，校方亦已在全校的公用物品塗上光電觸媒，作殺菌之用，又同時在每個學生的座位上，加設防飛沫擋板。另外，復課後，全體師生進入校舍都必須更換室內鞋，減低病毒傳播的風險，「當小朋友茶點時間，他們需要吃東西、飲水時，便可把除下來的口罩掛在擋板的鈎子上，而這塊膠板亦可阻擋大家進食時的飛沫，會安全一些」。

一班拆兩班 免學生聚集

由於目前只有K3復課，徐飛稱，打算騰出其他級別的班房給K3生分班上課，「我們一向行雙班主任制的，復課後，會一班拆成兩班，避免學生太密集，屆時兩個班主任會各自照顧一組學生」。

取消球類活動 以體操為主

至於體能課，他表示仍有需要維持，但不會有球類活動，避免孩子共用設施，會以伸展體操為主，「因為小朋友需要戴着口罩上體能課，所以老師會調適運動的強度，也會提醒他們多喝水、抹汗」。

暑假延後 補課追進度

鑑於兩間幼稚園的K3生，不少也選擇直升同一辦學團體的小學，徐飛表示，在這個優勢下，家長也不太擔心升小銜接的問題，「今年K3升小的準備工夫，肯定會做得不及預期般理想，因為大家也得接受，網上教學始終取代不到實體教學。但我們幼稚園部和小學部有非常緊密的聯繫，如果發現K3生有些知識還未掌握得太好，小一時都會再補教」。但他強調，幼稚園復課後也會盡力幫學生追回進度，故今年K3學生的暑假也會順延至7月31日才展開。

不過，中華基督教青年會幼稚園則暫時未有延遲放暑假的打算，該校將如常維持在7月中放暑假，若真的有迫切需要，才延後一星期。校長朱惠芳解釋，因學校只收10個月學費，加上停課期間已有網上教學，故暑假不用補課。「學校每年會讓K1學生在8月底上一星期的適應班，今年也會是這樣，其他學生則會在9月開學」。

茶點時保持社交距離

雖然香港仍然有零星新冠肺炎確診個案，但朱惠芳並不太擔心，並指現今小朋友和家長的衛生意識都高，「以往在流感高峰期，學生也不時戴口罩上學，所以相信在復課後，學生應該不會太抗拒戴着口罩上課」。她又謂，教師相當有經驗，會經常提醒小朋友洗手，而學校一向也有在課室存放消毒搓手液供師生使用。

另外，在正式復課前，該校亦會透過實時課堂和教學影片，為學生提供復課的心理預備及一些衛生教學，讓大家有充足的準備了解。至於茶點安排，朱惠芳指出，學校共有7個課室 ，由於只有K3學生復課，故可安排10多人使用一個課室，那便有足夠的空間和距離，小朋友不用面對面進食，有助減低互相傳染的風險。

停課不停學 助銜接小學

談到升小安排，朱惠芳同樣信心十足，她說，在停課期間，校方安排了教學影片、實時課堂等多方面支援，學習從未有間斷，因此不太擔心這屆K3生銜接小學有問題，「學校6月份的教學主題本來就是『我要上小學』，內容都是圍繞上小學的，復課後會沿用這個主題」。

■家長心聲

再不復課 擔心升小後追不上

香港近日再出現零星本地新冠肺炎確診個案，究竟一眾幼稚園家長，會否讓子女如期復課呢？他們擔心嗎？

Annie的兒子Travis正是本屆的K3生，她不諱言，如果確診個案再增多，就算教育局堅持復課，她也不會讓孩子上學，「始終K3年紀還小，衛生意識不足，有時也會忍耐不住拉扯口罩，如果看見社區感染個案有上升趨勢的話，我就寧願他不上學，留在家算了」。

不過，她直言心情很矛盾，「今年他缺少一個有系統的學習，雖然在停課期間，幼稚園也有提供Zoom課堂，但在家上課學習，少了課堂規範，孩子不免較『心散』，加上我是雙職家長，沒有時間替他『補課』，靠網上學習，究竟他吸收到多少，我也不知道，所以很擔心，若他再不上學，升上小學後會追不上」。

希望兒子完整完結K3

朗朗媽媽Chris說，如果當局評估過適宜讓學生復課的話，她也打算跟從，「兒子讀下午班，只得兩班學生，加上N班、K1和K2還未上學，校舍不算多人，我也放心」。她希望盡可能如期復課，除了考慮學業上的需要，還顧及兒子心理上的調適，「很想朗朗可以完完整整完結K3學期，行個畢業禮，一來留個美好回憶，二來讓他知道，幼稚園的學習階段已經完結，他將要在9月升小學，要轉換一個身分去學習」。

Chris又稱，暫時未收到幼稚園通知，復課後能否安排K3學童到小學體驗校園生活，但她讚揚校方現階段已經展開相關工作，「現在上Zoom課堂，老師也開始教小朋友怎樣抄家課冊，以及復課後，也要求孩子每天背小學生書包、自攜零食盒上學，幫助他們適應小學的上學模式」。

雖然朗朗已獲直資學校取錄，但Chris仍然放心不下，「擔心他今年學得不太好，升上小學應付不到，所以在停課期間，我也買了些小一補充練習給他試做，自己替他補習」。

[Happy PaMa 教得樂 第295期]