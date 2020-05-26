親子筆陣．蒲公英教室：復課，Are you ready？

【明報專訊】香港經歷有史以來最長的4個月停課，小學6月份將正式復課。對於復課，有人歡喜有人愁。喜是因能與多日不見的老師及同學重聚；愁是要重新適應學校生活。是的，不論教師、學生或家長，都需為此調適。不用上學的日子，大家往往較平常遲睡遲起，到重回正軌時，早上可能會「賴牀」。因此，我建議家長預早一步步調整小朋友的生理時鐘，例如現時9時起牀，每星期慢慢將起牀時間提早1小時，由9時至8時再到7時，讓小朋友慢慢習慣，助他們迎接開學。

逐步調生理時鐘 按時活動

除此以外，由於學生現時參與的網上課堂時間較短，休息及玩樂時間相對較多，學生在家亦較依賴家長督促，要學生重新適應學校固定上課的節奏不易，家長可與子女一起設計時間表，讓他們自覺地按時活動。家長可在網上課堂以外加入溫習及休息時段，並利用鐘聲提示他們時間，讓子女更易投入復課規律。

聆聽子女心聲 共同面對困難

開學前，家長可以跟子女傾談，了解他們的心情，問問他們開學最想見到誰，最想做什麼，讓他們輕鬆進入話題，再問子女覺得復課有否困難或害怕。家長聽到小朋友的擔憂時，或會覺得只屬小事，跟子女說「有什麼好怕？」就輕輕帶過了，其實跟子女溝通要有耐性及同理心，站在他們的角度了解，如學生害怕再開學後功課排山倒海，家長可以跟他說：「原來這樣啊，其實我小時候放完暑假每逢開學心情都跟你一樣。」然後跟他分享小時候怎樣面對，或者可以跟子女一起想辨法。帶着同理心與孩子同行，給予子女安全感迎接復課。

多鼓勵 接納大意錯漏

很多家長十分擔心學生停課良久，復課能否追回進度，特別加緊操練，無形中為自己及子女帶來沉重的壓力，結果事倍功半。英國有很多兒童心理學家向英國政府提醒，復課後應以重拾社交為重，學業和課程進度為次，他們十分關注小朋友的心理健康，因經過長時間隔離，學生上學是大挑戰，若對他們的心理障礙處理不善或會影響成長。我建議家長對子女多鼓勵，並接納他們開學後或會有大意錯漏的地方，不要只顧責罰，嘗試了解他們的難處。畢竟這次停課期是超過兩個暑假的長度呀，一時未能適應絕對可以理解。

請家長放心，各位教師都十分專業，他們都知道這是「非常」情况，因此不會一味追趕課程，定必慢慢調節。學海無涯，學習是漫長的路，只要有強健體魄及良好的心理質素，就能愈跑愈遠。大家一起努力，一同經歷學習的喜與樂。

「所以，不要為明天憂慮，因為明天自有明天的憂慮；一天的難處一天當就夠了。」《馬太福音6:34》

文：黃偉立（通德學校校長）

作者簡介：自小古靈精怪，好動多言，現為一校之長，化名「蒲公英」，希望分享不一樣的教育方式，將愛的種子散播開去。

[Happy PaMa 教得樂 第295期]