【明報專訊】我最近發現，10歲的大仔正在一條「盧比孔河」載浮載沉。現實中的盧比孔河（Rubicon）位於意大利，羅馬共和國時期曾有律令禁止軍隊越河，但凱撒打破禁忌率軍橫渡，最終成為一代大帝，歐洲人遂以「跨越盧比孔」來比喻破釜沉舟、沒有退路。創立「華德福教育」的奧地利哲學家史代納（Rudolf Steiner）認為，兒童心靈發展到9歲就會遇上重大轉折期，他稱之為Crossing the Rubicon，以形容這是一個回不了頭、必須跨越的關卡，通稱為「九歲危機」。

相比起Trouble Two（兩歲反叛期）和青春期這兩個廣為人識的概念，「盧比孔階段」在華德福圈子以外的討論不多。我有幸日前到錦田參觀一個致力推廣華德福教育的本地共學組織，聽到教師介紹，才初次認識這個概念。

雖是初次聽聞，我卻隨即發現這個概念很能幫助我理解大仔的處境。他雖已大於9歲，但其實史代納將9至12歲都稱為「盧比孔階段」。每個人轉折的實際歲數都會有差異，較多是在9歲或10歲遇上。這階段裏，孩子真實的自我開始萌芽，他們會因為觸及之前所不知的內在自我而無所適從；由於面對思想與情緒的劇變，內心亦往往充滿無法訴說的衝撞和折騰。

近兩月我大仔反覆處於難以入眠的艱難狀態，近日更是每晚都想回到爸媽的牀上。我最初以為是疫下停課影響了作息，叫他盡量留在自己牀上，強調無法很快入睡並不出奇，他最終都會睡着。但很多個晚上，他都滿臉驚恐又萬分歉疚地來到我牀，說自己很害怕，卻又說不明白自己害怕什麼。

我知道那是發自心底的驚慌，因為我想起自己在四年級、大概9歲的時候，也經歷過這樣艱難的階段。不同的是，當時我能意識到自己害怕什麼——我意識到自己是一個有限的生命，每到晚上這意識就會尤其清晰驚嚇，我像是被困在驚嚇的籠中，忍不住像嬰兒一樣嚎哭。

從童年夢中驚醒 發現什麼是「我」

我終於明白，當年小四的我、今天我小五的大仔面對什麼處境。根據華德福教育，渡過盧比孔河的孩子像是突然從童年的夢中驚醒，發現什麼是「我」，而這正是生死概念真正進入孩子意識的時期。不過，不同孩子也會有不同的表現，有些會發噩夢睡不着、出現倒退行為，有些會變得充滿批判，有些會懷疑自己不是父母親生，也有些好像想違反所有規則、觸碰所有禁忌，常做故意惹惱對方的行為。這些都是焦慮和掙扎的反映。

感謝華德福教育的提醒，讓我知道大人很易會進入一些誤區，例如不信任那是孩子真實的感受。事實上，我也曾一度懷疑大仔害怕睡覺是裝出來的。另一個誤區，是錯以為孩子叛逆的青春期提早來臨。家長太早把孩子當作青少年，會變相奪去孩子最後兩三年的天真童年，要他們提早承受青少年的擔子。

停課數月，兩個兒子差不多天天爭吵，我常為大仔故意挑釁細仔而煩惱。現在想來，那也是大仔渡過盧比孔河所表現的無理行為之一。我們該做的是，對不適當的行為維持堅定的界線（這可是另一個重要的題目），同時也給予孩子溫柔的愛與關注，認真聆聽他們的感受。陪伴孩子渡河並不容易，我們在勞累中也要為自己多爭取休息和靜心的空間。信任每個孩子都有自我調整的能力，河最終定會渡過。

文：葉杏麗

作者簡介：思想與感情澎湃的兩子之母。明白要令身邊人幸福，得先讓自己幸福。盼能活出愛中無枷鎖的真諦。

[Happy PaMa 教得樂 第295期]