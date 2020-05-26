民房四寶：快復課了，是期待，也是恐懼

【明報專訊】停課期間，基層孩子的學習充滿困難，不單缺乏資源，也缺乏支援。當別的孩子在家可以不停學，他們卻不得不停學。明白即使未能上課，也不是欠交功課的原因，但看着每天不斷增生的功課，他們就只有光着急。不是不想做，而是不懂做。原來距離復課的日子愈近，被囚在貧窮的孩子的心就更慌。

窗外是33℃的高溫，劏房內的熱就更是難耐，唯一的一扇窗竟然是打不開的。這裏的熱使空氣都變得稀薄，口罩下每一下的呼吸都很費力。蹲坐在小孩做功課的摺枱旁，瞬間已變成汗人，這房子真的很熱。雖然知道還有兩個家庭要去探訪，我仍想在這裏多留一會。因為，這裏的小孩不但可愛，也很懂性。基層媽媽目不識丁，從來沒有上網的經驗，根本沒有能力指導孩子的學習，她只能在孩子溫習、做功課的時候，在旁替他撥扇。媽媽唯一的願望，就是孩子將來別要跟她一樣窮。孩子明白媽媽的限制，也明白媽媽的心意。這天，在我還未到達之前，孩子已搬出摺枱，把功課重新再看一遍，盡力把可能的答案填上，也許，這就是孩子對媽媽愛的回應。

高溫劏房內 教孩子做功課

因為貧窮，他們平日吃的多是罐頭、即食麵之類的次等食物，特意給他們帶來一些新鮮餸菜包，想孩子可以吃得健康一點、有營養一點。還未及放下，孩子就已經急不及待把功課拿來問我，媽媽站在後面也感到不好意思。我蹲下來，細看小孩給我的功課，見他實在已盡力做好懂得的每一道題，字體也十分端正，即使未能完成任何一份，怎樣看也是一個好孩子，我真心地讚賞他，也忘記了這裏的熱。繼續和他一起上網做閱讀理解的功課，沒有電腦，只能用手機看，小小的屏幕，長長的文章，實在苦了孩子的眼睛。閱後他說不太明白，我就慢慢地讀給他聽，每一句說話他都很留心地聽，我看到一顆單純學習的心。文章下面的題問他也全答得對，見他臉上滿足的笑容，媽媽比他更快樂。

一筆一畫 努力學習心不窮

這孩子，還有一點令我十分欣賞的。在閱讀理解部分，有一些網上填充的題目，學生要從文章中找合適的詞語填在句子的空格內。留意到每當他找到答案時，會先把詞語用筆抄在白紙上，然後再跟着紙上的詞語，在屏幕上用指頭一筆一畫地寫在網上句子的空格內。我不解，為何要這麼麻煩呢？以為他不懂得使用「copy and paste」（拷貝及貼上） 的功能，就給他示範如何把文字貼上去。沒想到，他竟然說他也曉得，只是不想「作弊」，要用手寫上每一個字，我由衷敬佩他。

貧窮孩子都很期待上學，只是沒有支援，面對多而又多的功課，內心充滿恐懼。快復課了，願我可多走幾步，讓基層孩子有免於恐懼的期待。

文：歐偉民

作者簡介：前校長、教育博士、大學講師，愛文字，更愛孩子，堅信親子關係比學業成績重要，在理論與實戰中猛然發現，夫妻關係才是子女快樂成長的基石，育有兩女一子。

[Happy PaMa 教得樂 第295期]