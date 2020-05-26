華德物語：再次踏足遊樂場

【明報專訊】大家好！踏入初夏的德國已不斷放寬防疫政策，在4月底宣布重新開放公園休憩設施，以及容許商店有限度提供服務等。在電視轉播的政客會議上，德國總理默克爾的一句「任何人都不滿足於虛假的安全感」重擊人心，也是一個政治領袖的模範，默克爾為首的德國政府無疑在這場抗疫重任裏擔當着不可或缺的角色，傳遞有根有據的消息和有效的措施，在人云亦云的恐慌裏形成國人心中的浮木，齊心協力共渡難關。

德國放寬防疫政策

其實，就算默克爾不公開表明放寬抗疫政策，德國人都坐不住了，曼海姆大學的調查數據分析指出，德國人正偷偷地增加社交活動。3月底時，只有30％的受訪者表示在過去7天內至少與朋友或熟人聚會過一次。而現在這一比例增加到60％左右。所以我真心欣賞默克爾政府，坐不住的人心你如何禁呢？何不清清楚楚地表明立場，然後提出條件來滿足大家的需要呢？在醫療用品供應充足以及感染率受控的情况下，人們可以循序漸進地出外活動了！最漂亮的一句就是：「一旦在局部地區出現新增病例高發的趨勢，當局就必須在當地採取果斷措施，包括重新執行4月20日之前的嚴格防疫措施。」

由恥笑戴口罩到全民戴口罩

華德一家在事隔兩個多月後再次踏入公園的遊樂場，眼見普遍家長都比較審慎，沒有約其他家長一起聚集，都是以一個家庭為單位，在公園的草地裏佈置自己的小角落，若見到一個滑梯開始出現人龍，不少家長都會出聲叫自己的小孩跟前面保持距離，或是到別的遊樂設施去。經歷了這場疫症大流行，德國人已由開頭恥笑戴口罩的亞洲文化，演變成傾向全民戴口罩。到了5月，我們第一次出去快餐店買小吃時，看見商店門口都張貼告示「必須戴上口罩」。

對於幼稚園復課的議題，德國政府還沒有相關公告，因為小孩子對於「保持距離」實在沒多大概念，在局勢未明朗之際，我們還需耐心等候。但若父母二人都需要在食物生產線、醫療體系、交通運輸等公共服務工作的，市政府的家庭中心仍會為他們提供託兒服務。以我所知，在華德兄妹就讀的幼兒中心，仍會編排人手每天託管5至6個小孩。停課期間，每個月我們都會收到來自幼稚園的兩封信，導師們寫信來表達思念，鼓勵華德兄妹要耐心等候，有時候會附帶一張食譜和歌譜等，讓在家的我們可以多一個家庭活動的點子！很可惜的是，妹妹的導師們實在太有藝術感，她們寫給妹妹的粉紅色卡紙引起了哥哥的嫉妒，在家引起一場「腥風血雨」呢……

希望各位安好，下次再見！

文：華德媽

作者簡介：年輕媽媽，在德國經歷了懷孕、生產、坐月、育兒等種種經驗，日常最愛寫下兒女的一切，好讓將來能夠好好回味。

[Happy PaMa 教得樂 第295期]