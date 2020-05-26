升學攻略：幼稚園及小學篇

【明報專訊】■安基司、明雅皆重兩文三語

問◢如果想小朋友K1升到九龍塘區一條龍幼稚園，PN（學前班）應該選擇安基司幼稚園暨國際幼兒園還是明雅國際幼兒學校（國際班）較好？如果兩者在升學方面沒有太大分別，哪所幼稚園課程和師資較好？

答◢我不清楚你說「K1升到九龍塘區一條龍幼稚園」指的是什麼，因為沒有幼稚園是「一條龍」的，「一條龍」是指小學升上中學的辦學模式。你提到的兩間幼稚園皆着重兩文三語，不過安基司着重鼓勵學生，以孩子為中心；明雅比較着重成績，師資相差不遠。

■讀PN班宜「就近入學」

問◢本人家住天水圍，兒子於2018年1月出生。現有激活幼稚園及浸信會奧基英文幼稚園的PN（學前班）取錄。但浸信會奧基離家較遠，車程來回約1.5至2小時。我較注重英語成績，家中主要語言是廣東話，希望兒子將來入讀直資或私立小學。由於我們會於兒子K1時搬出九龍，到時會申請九龍區學校，如根德園幼稚園、學之園幼稚園。請問PN班對K1面試影響大嗎？

答◢你現在住天水圍，以「就近入學」標準來作決定，激活幼稚園佔優。因奧基在深水埗，實在太遠，何况激活畢業生有機會升上同名小學。PN班幫助小朋友早些習慣社交、群體學習、禮貌等，對面試K1有頗大影響的！

■女孩升小 11網較40網佔優

問◢小女是首名子女、適齡兒童，自行階段計分只有這兩項，11校網應如何選擇？哪間機會較高？如我們可選深水埗校網，相比下是否也建議報11校網呢？

答◢論學校數目，40校網（深水埗）比11校網（中西區）多，前者有21間，後者有16間，但論質素則11校網高一些。40校網的中華基督教會協和小學（長沙灣）、瑪利諾神父教會學校（小學部）、聖公會基福小學比較受歡迎，且全是男女校；但11校網3間非常受歡迎的小學：聖公會聖彼得小學、嘉諾撒聖心學校及聖士提反女子中學附屬小學，後兩間是傳統名校，又是女校，值得考慮。

文：趙榮德

作者簡介：前喇沙書院副校長、資深教育工作者（歡迎查詢幼稚園及升小問題，電郵：happypama@mingpao.com）

[Happy PaMa 教得樂 第295期]