家庭有教：家長趕緊放下手機

【明報專訊】智能手機已經成為我們生活不可缺的一部分，在工作、溝通、娛樂或處理衣食住行等事務都會用到。幾乎在任何時候，埋頭「玩手機」好像已成為「常態」。但不知家長有沒有抬頭想，在陪伴孩子時玩手機，對孩子會有什麼影響呢？

美國兒科醫生Jenny Radesky就這個議題做過自然觀察研究。她在不同快餐店觀察家長和孩子進食情况，特別留心家長有否使用手機。結果發現，在55名家長中，有40名在用餐時使用手機，其中16名更是「全神貫注」地玩；他們在進食、說話、與孩子互動時，眼睛仍然注視手機，手指亦不停打短訊或撥熒幕。

孩子搗蛋只想吸引玩手機家長注意

結果發現，「全神貫注」玩手機的家長，對孩子的反應變慢，有時甚至漠視孩子的提問。這時孩子通常會以不同方式去吸引家長注意力：有些孩子會大聲唱歌、或者玩食物、大聲尖叫、跑來跑去。最初家長通常會忽視孩子這些「搗蛋」行為，然後突然以最嚴厲的語氣責罵孩子，最後弄得不歡而散。

每日安排無手機時間 與孩子互動

前蘇聯教育心理學大師Lev Vygotsky強調，人與人之間面對面的相處，是兒童發展最重要元素。香港人出名繁忙，不少家長要同時兼顧很多事情，又要工作又要做家務又要進修又要應酬，真是分身乏術﹗所以，建議家長每天都特意安排「沒有手機時間」﹙no phone time﹚。在這段時間裏，家長放下手機，與孩子結結實實地談天、遊戲、閱讀、做運動和參與其他親子活動。孩子每天都得到家長100%關注，身心發展一定更好﹗

想看看家長玩手機對孩子即時影響？可收看本中心製作的家庭教育短片《仲玩手機？》：youtu.be/eEHQLmqULkw

文：張溢明（香港教育大學兒童與家庭科學中心顧問暨教育心理學家）、林俊彬（香港教育大學兒童與家庭科學中心聯席總監）

作者簡介：香港教育大學兒童與家庭科學中心的專家執筆，參考本地及世界各地的家庭研究和臨牀經驗，笑談有效的教養方法。

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[Happy PaMa 教得樂 第295期]