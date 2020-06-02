復課備戰：專家分享貼士 作最佳準備 「5多」調整身心 親子迎復課

假如孩子復課一星期後仍表現得難以適應，例如情緒低落或哭泣，家長宜向專業人士求助。（設計圖片，szefei@iStockphoto）

【明報專訊】小學及幼稚園復課在即，莘莘學子要重新背起已經放下了近5個月的書包，再次面對繁忙和有規律的校園生活，心中的不安，難以言喻。同樣，作為孩子背後的「書僮」，媽媽的焦慮情緒亦不可小覷。趁距離復課尚有少許日子，不妨聽聽專家及過來人的分享，讓親子間都做好最佳的準備，迎接復課的大日子！

文︰呂瑋宗、沈雅詩

幼稚園生和小學生在今個月陸續復課，家長除了要為孩子準備好足夠的防疫物資、教導小人兒衛生常識外，心理預備也不可忽略。聖公會聖基道兒童院服務總監、註冊社工陳香君表示，停課已久，年紀較小的孩子，或許已經淡忘了學校的人和事物，對上學會有陌生或害怕的感覺，因此家長需要逐步喚醒他們的記憶，「近日可多和孩子談談學校的事、看看學校生活的相片和影片、相約同學見見面，如果情况許可，甚至實地重溫回校的路線，讓孩子尋回記憶，重建對學校的熟悉感」。

重拾生活規律 減玩樂時間

停課的日子，孩子的生活作息難免變得隨意，現在是時候重新調節了，「要重拾生活規律，把上牀及起牀的時間逐漸回復正常，減少玩電玩、看電視的時間」。陳香君又說，在疫情期間，許多家長都在家工作，孩子一般很享受一家人相聚的時光，以致對復課上學產生分離焦慮的情緒，「可以提醒小朋友，爸爸、媽媽也開始復工了，其實待大家放工、放學後，又能相見」。假如孩子的分離焦慮感較大，她建議復課首幾天，容讓他帶着家人的照片或一些可令自己產生安全感的物品上學。

溫習備課，幫助小朋友重新適應學術上的要求，同樣重要。「揭揭課本，演練一下上課的模樣，要專心、坐定定的，這都有助他們更快投入校園生活。」

孩子經歷了超過兩個暑假的悠長「假期」，陳香君笑言，可把今次復課視作新學年，再跟他們重新訂立目標，「家長可以邀請子女按他們的能力，共同訂立一兩個小目標，例如學會自己執書包、改善默書成績等」。

「5多」了解孩子心

事實上，面對復課，每個孩子都有不同的情緒，陳香君鼓勵家長用「5多」來了解他們的心理狀態︰

◆ 多陪伴︰如孩子表現擔憂或退縮，多抽空陪伴

◆ 多聆聽︰聆聽孩子的心聲，協助找出問題的根源對症下藥

◆ 多談話︰多傾談、開解，疏導他們的不安情緒

◆ 多解答︰小朋友或許潛藏了很多假設和想法，透過耐心解答，釋除疑慮

◆ 多鼓勵︰鼓勵他們勇敢面對挑戰，對孩子付出的努力，給予欣賞和鼓勵

另外，根據她的經驗，孩子正式復課後，約需一兩天至一星期，大多可以完全適應得到，但若一星期過後，家長發現小朋友仍然未能調適，例如常哭泣、情緒低落或脾氣暴躁，甚至發出身體信號，像是失眠、發噩夢、咬指甲、肚痛等，那便要正視，有需要可向學校教師或社工求助。

復課除了為學童帶來壓力，與孩子關係相對密切的媽媽，尤其是全職媽媽，她們的焦慮情緒同樣處於頂峰。

香港家庭福利會社會工作顧問、資深註冊社工駱慧芳說，全職媽媽是學童的主要照顧者，負責重整復課後的接送、飲食安排，她們和孩子「閉關」數月，對未明朗的復課生活難免感壓力和焦慮。

家長太緊張 孩子也感壓力

由於復課後只上半天課，駱慧芳建議媽媽，在經濟環境許可下，接放學後可買外賣回家吃，以減省煮食的勞累。另外，有些媽媽或許會為保持社交距離而苦惱，「家長們幾個月沒見面，接送完孩子相遇，以前大家會一起吃早餐，但現時會因衛生問題而有多重考慮；但若離群獨處，又擔心失去傾談、訴苦的機會」。駱慧芳認為家長不應勉強自己，「就算不想聚餐，也可同行一段路閒聊幾句。保持社交距離不等於自我孤立，暫時可用WhatsApp聯絡」。

她亦鼓勵家長不要太集中追看疫情資訊，要有平衡生活。「若家長太緊張，也會令孩子有壓力，復課後身體不適也不敢告訴爸媽。復課前可和子女在家開個小派對，樂觀地迎接新開始。」

香港婦女中心協會註冊社工楊海燕則鼓勵家長可爭取時間做運動、和朋友短聚甚至做兼職。她認識有全職媽媽趁子女午睡時在家車縫工藝品出售。此外，如果家長感到壓力很大，楊海燕建議可參加社區中心的減壓講座，甚至用電話找社工傾訴。

[Happy PaMa 教得樂 第296期]