媽媽心聲：訓練女兒做「早睡寶寶」

【明報專訊】繆太的女兒就讀小二，幼女1歲多，她是全職媽媽，對復課感到擔心。「新春後突然停課，5月又突然宣布復課，還有傳不少學校要在8月補課，相信我們之後要不斷調適生活。」

她又透露，正在重整女兒的作息時間，並一起回復「早睡寶寶」的生活。繆太亦期望7月學校可恢復全日上課，讓幼女在無姊姊的騷擾下，有較長的午睡時間，好讓自己有多點「唞氣」的時間。「壓力很大，但感恩在WhatsApp群組中可以和一班媽媽互勉。」此外，繆太計劃待長女復課後去進修英文，為將來幼女升幼後找兼職作好準備。

◆教導子女自理 媽媽有Me time

在出版社任職freelance編輯、育有一對16和12歲子女的鄭雅燕，以過來人的身分分享，當孩子升上小一，能初步做到自行進食、更衣和洗澡後，媽媽便可逐步「放手」讓他們學習自理。「當全職媽媽嚴謹控制孩童，便難免犧牲自己獨處的時間；當子女有Me Time，媽媽亦可有Me Time。」

她多年前已教導子女放學後要先處理好功課，晚飯後便可自由玩耍，這也增加了媽媽的休息時間。「全職媽媽肩負照顧家庭重責，有時稍事休息喝杯咖啡也感到內疚。很多時，女性是子女的媽媽、是丈夫的太太，但個人身分卻被社會淡忘。」她鼓勵媽媽要爭取時間培育興趣，如繪畫、插花，甚至接一些freelance工作找回自己的價值。「否則天天躲在廚房，不切洋葱也會流淚。」

[Happy PaMa 教得樂 第296期]