本周FOCUS．採訪手記：遇上好校長

【明報專訊】這一刻，相信爸媽們仍關心着復課、暑假、下學年開學等安排，畢竟停課這麼久，師生及家長都需要時間重新適應校園生活。這段日子，在復課的種種話題以外，其實記者還收到幾則家長群傳來的信息，就是有幾間小學由下學年開始便會轉換校長。即使自己的小朋友不是念那幾間有人事變動的學校，有些家長仍然十分「八卦」，想知道換校長的原因、新校長又是什麼人等等。

校長角色重要 推動學校發展

新人事，新作風，無論是學生、家長，甚至是教師，都明白校長的角色非常重要，所以關心換校長之事也不足為奇。如果校長是個有領導才能的人，可以推動師生團隊上下一心做好每一個校本規劃；如他善於溝通聯繫，所有教職員甚至與對外合作者的關係會更加和諧，事半功倍；如他具創意又有遠見，學生亦會獲益良多。

熱心校長：幫得到一定幫

記者最常接觸的受訪者之一，便是校長。多年來跟無數中、小學及幼稚園校長做訪問，我深深感受到許多校長對教育抱有一份熱誠，不過在訪問以外的時間，更能觀察到他們的熱心。例如我聽過有校長願意花上半天的時間，跟記者講解某項教育政策，只為協助記者明白要點，順利完成相關題目；也聽過有校長到半夜仍願意回應記者的「急call」，只希望讓記者能交到「功課」，臨掛線前還送上一句：「明天還要上早班嗎，辛苦你了！」聽到這些慰問，怎不叫人感到心暖。而我最深刻的是有校長曾經對我說：「要什麼幫忙即管開聲，幫得到的，一定幫忙！」

校長一職任重道遠，希望即將要迎接新校長的學生，會在新學年遇到一個有愛心、有責任感，能成為大家榜樣的好校長。

文：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第296期]