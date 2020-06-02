親子筆陣．永明的天空：任何一天，任何一刻，也可以是新的開始

【明報專訊】友人說：無論疫情如何，政情如何，天氣如何，The show has to go on……我無奈地說：「都係。」心想：現在更加體會「假使世界原來不像你預期，仍懷着一顆謙卑（的心），來面對不安的天氣」。同事也反映，最近多了小一入學查詢。對吧，很多原本要舉辦的學校開放日也因為疫情關係取消了，緊張的爸爸媽媽肯定少了一個重要的渠道去認識學校吧！眾多查詢中，資料性的不贅，發現了幾個有趣的問題，可以「碎碎念」一下。

同學還能夠愉快學習嗎？

有人問：香港由去年6月至今，經歷了無比的艱難，同學們還能夠愉快學習嗎？

真是好問題喔！愉快學習這東西的定義因人而異，甚至因時而異，因為愉快都是主觀感受，也沒有絕對客觀的尺去量度，快樂與否，要問當事人，即是同學本身。如果甲學生說「係」，乙學生說「好似係」，丙學生說「有時係有時就……」明顯地這完全取決於這個學習過程的主要參與者抱持着什麼態度，從而對學校生活會否產生愉快的感覺。其實這愉快的感覺包含着一種深層的滿足感和意義感，換言之，即使過程艱辛，只要同學感到滿足和有意義，就會感到值得，也會對此「學習旅程」表示愉快和正面。

重新檢視eLearning教學策略

又有人問：停課期間大家都learn from home，學校的eLearning是否有效？

嘩！這問題相當專業。停課不停學這幾個月，教師的網上授課技巧可以說三級跳，由普通PPT簡報展示到使用實時教學軟件Zoom、Meet、Teams等等，漸漸變成新常態。然而，大家不會輕易認為這就是推行eLearning的目標吧？網上授課只是一個「外間呈現」，坦白說，我們需要重新檢視整個eLearning 的教學策略，從而令同學達到自主學習，持續學習的目標。學習者透過eLearning去掌握學習過程：包括目的、進度、結果，然後自我修正。新常態已出現，當世界在變，教育制度或內容都會變。那教師會被AI機器人取代嗎？我認為不會，因為人與人之間的互動不是數據可以完全滿足，而良好師生關係的珍貴，是因着情感上的連繫。

再有人問：停課期幾個月，9月小一新生入學，壓力或會倍增，家長應該如何幫助他們？

這問題超級讚，答案卻十分簡單，一同面對便是了。見步行步，自然法則。還記得那篇網絡文章《牽一隻蝸牛去散步》嗎？鬆開自己的手，孩子才有發展空間。種瓜得瓜，種豆得豆，你又怎會想着種豆能得瓜呢？每個孩子都是獨特的，而每個孩子都有着無限可能。面對永恒的變幻，我們總要記着：任何一天，任何一刻，也可以是新的開始……

文：楊永明（保良局陳守仁小學校長）

作者簡介：擔任管理工作超過廿五年。認為孩子的發展有着無限可能，透過不同的互動經歷與自我追尋，就能找到幸福。

[Happy PaMa 教得樂 第296期]