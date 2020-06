親子筆陣．永明的天空：任何一天，任何一刻，也可以是新的開始

next

【明報專訊】友人說:無論疫情如何,政情如何,天氣如何,The show has to go on……我無奈地說:「都係。」心想:現在更加體會「假使世界原來不像你預期,仍懷着一顆謙卑(的心),來面對不安的天氣」。同事也反映,最近多了小一入學查詢。對吧,很多原本要舉辦的學校開放日也因為疫情關係取消了,緊張的爸爸媽媽肯定少了一個重要的渠道去認識學校吧!眾多查詢中,資料性的不贅,發現了幾個有趣的問題,可以「碎碎念」一下。

同學還能夠愉快學習嗎?

有人問:香港由去年6月至今,經歷了無比的艱難,同學們還能夠愉快學習嗎?

真是好問題喔!愉快學習這東西的定義因人而異,甚至因時而異,因為愉快都是主觀感受,也沒有絕對客觀的尺去量度,快樂與否,要問當事人,即是同學本身。如果甲學生說「係」,乙學生說「好似係」,丙學生說「有時係有時就……」明顯地這完全取決於這個學習過程的主要參與者抱持着什麼態度,從而對學校生活會否產生愉快的感覺。其實這愉快的感覺包含着一種深層的滿足感和意義感,換言之,即使過程艱辛,只要同學感到滿足和有意義,就會感到值得,也會對此「學習旅程」表示愉快和正面。

重新檢視eLearning教學策略

又有人問:停課期間大家都learn from home,學校的eLearning是否有效?

嘩!這問題相當專業。停課不停學這幾個月,教師的網上授課技巧可以說三級跳,由普通PPT簡報展示到使用實時教學軟件Zoom、Meet、Teams等等,漸漸變成新常態。然而,大家不會輕易認為這就是推行eLearning的目標吧?網上授課只是一個「外間呈現」,坦白說,我們需要重新檢視整個eLearning 的教學策略,從而令同學達到自主學習,持續學習的目標。學習者透過eLearning去掌握學習過程:包括目的、進度、結果,然後自我修正。新常態已出現,當世界在變,教育制度或內容都會變。那教師會被AI機器人取代嗎?我認為不會,因為人與人之間的互動不是數據可以完全滿足,而良好師生關係的珍貴,是因着情感上的連繫。

再有人問:停課期幾個月,9月小一新生入學,壓力或會倍增,家長應該如何幫助他們?

這問題超級讚,答案卻十分簡單,一同面對便是了。見步行步,自然法則。還記得那篇網絡文章《牽一隻蝸牛去散步》嗎?鬆開自己的手,孩子才有發展空間。種瓜得瓜,種豆得豆,你又怎會想着種豆能得瓜呢?每個孩子都是獨特的,而每個孩子都有着無限可能。面對永恒的變幻,我們總要記着:任何一天,任何一刻,也可以是新的開始……

文:楊永明(保良局陳守仁小學校長)

作者簡介:擔任管理工作超過廿五年。認為孩子的發展有着無限可能,透過不同的互動經歷與自我追尋,就能找到幸福。

[Happy PaMa 教得樂 第296期]