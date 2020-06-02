半個瑞典人：遙距上課利多於弊？

【明報專訊】「2020年實在奇怪又差勁，只得1月如舊又慢又冷，之後就疫情疫情到現在……」大女兒半投訴說，我答：「唔，不過這種宅在家的生活似乎讓你如魚得水啊！」17歲少女立即嘿嘿笑不停。

自從3月疫情開始在瑞典蔓延，上高中的她已開始在家遙距上課。瑞典中學生早已廣泛用網絡和軟件做習作，學校借給每個學生一部手提電腦，畢業前才歸還。遙距上課的起初兩天，集中在技術調節，教師和學生們很快便運用自如，各自在家講課和上堂。大女兒每周最早的一課由8點開始，她7點9才起牀，洗把臉就坐到書桌前登入網絡，連睡衣也不用換，早餐就常常等到稍後小息才去廚房弄。「好多同學都是這樣喇！」視像會議軟件讓學生們自行選擇是否「上鏡」，有時我把熱茶和三文治端上，會見到電腦熒幕上10多個剛睡醒的少年面孔。

新一代multitasking盡情發揮

教師天天都先檢查登入的學生名單，並將遲到或缺席通知發給有關家長。有幾回我收到手機信息，明明課室就在睡牀旁邊，睡眠質素超佳的女兒都可以「遲到」，問起她便說是剛巧在洗手間云云。

說這一代年輕人是網絡帶大，實不為過。平時一個視窗開足十幾個版面，邊找資料邊寫報告邊聽音樂邊玩社交平台兼跟三五七個同學朋友網友聊天，還有同時邊吃邊喝！我們都知道，一旦用電腦便難以長時間集中只做一件事，然而少艾們駕馭multitasking的效率與表現一定比成年人得心應手。疫情前在學校課室，與教師距離最多幾米遠，學生們或多或少都有點顧忌；遙距上課則造就了邊上課邊幹其他事情的自由，女兒說：「有些同學早上登入了之後就失去蹤影般，可能回牀上繼續發夢去！」重點是她們這一門數學專修班上，所有同學的底子都有一定水平。

幾回網上測驗都順利完成，重要的幾科期末考試就回學校禮堂做。我們不想女兒自行乘巴士，就由在家工作的爸爸開車接送，有同學家長也一樣，有如古時陪子上京考狀元。學校把禮堂座位編排得有距離，兩三個小時的考試不准吃東西或上洗手間，否則正常情况學校可以邊考試邊咬蘋果的。

不用頻撲上課 孩子精神好轉

沒了學校生活，我見女兒最明顯精神好轉了，因為這幾個月都不用早起頻撲上學。問到有否掛念學校生活，她聳聳肩：「我們日日在網上一同上課又聊天，跟在學校差不多喇。」

正式夏季還未來臨，本城大學已宣布延長遙距上課直至秋季學期。瑞典疫情仍然嚴峻，政府會否決定讓中學生繼續留家學習仍是未知數。我隱約覺得經過今回之後，實體中學大學校園或許再無存在價值了。

文：周游

作者簡介：移居瑞典十八年的原裝香港人，三女之母，每天做飯之餘亦寫字貼相。著有《幸福在最北》、《親愛的 給幸福加口甜》及最新作品《近乎生活在天堂》。

[Happy PaMa 教得樂 第296期]