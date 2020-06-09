名人親子：邊工作邊旅遊邊親子樂 前衛家族「拍」住遊世界

么女Kasey是家中的小公主，哥哥們和爸爸都非常疼惜她。然而這個公主絕不嬌生慣養，外遊時遇上什麼好玩刺激的玩意，她都願意放膽嘗試。（受訪者提供）

Christy的3個孩子性格各異，大仔乖巧聽話，很會照顧弟妹，小時候跟爸爸學高爾夫球，現為香港高爾夫球總會旗下的青年軍成員；二仔有藝術家脾氣，學習快，不喜歡被責罵，但獲稱讚後又會很乖；幼女個性活潑，是萬千寵愛在一身的小公主。（受訪者提供）

（圖、圖2）Christy主持的旅遊節目一向受歡迎，形象健康的她全不介意告訴別人自己是3孩之母，使大家更有興趣知道她的育兒和健美心得。（蘇智鑫攝）

【明報專訊】旅遊節目主持梁芷珮（Christy）經常走在旅遊情報的最前線，用鏡頭帶觀眾走遍歐美的冰天雪地或陽光與海灘；鏡頭下，作為3孩之母的她，在教養上也極之前衛，邊帶着孩子潮遊，邊跟他們homeschooling，享受一家五口共同進退的冒險旅程。

文︰顏燕雯

Christy主持的《潮什麼》系列，可說是開創了本港電視旅遊節目的先河，Christy負責編排行程、採訪及擔任主持，丈夫Ken就負責攝影和製作，鏡頭前偶爾還會看見她們3個孩子的蹤影，絕對是一邊工作一邊享受家庭樂。

長期公幹心掛掛 決定舉家出埠

Christy的長子今年16歲，次子和幼女分別為9和7歲。最初跟丈夫拍攝旅遊節目時，Christy並沒有想過帶着孩子一起外出，然而「每次出埠時間都太長了，有時候真的很掛念他們，想着想着，不如辛苦一些，看看有沒有辦法與他們一同前行」。恰巧女兒3歲時，Christy要替電視節目《Do姐有問題》在美加、秘魯等地拍攝一些長約1分鐘的短片，她想到可以用美國親戚家做落腳點，便嘗試帶同孩子前往。「丈夫在加拿大成長，家人在美國和加拿大都有屋，我想可以讓孩子們住在美國的祖母家中，然後再決定哪些地方可帶着孩子一同出發；加上大兒子當時已經13歲，可以充當保母，在照顧弟妹上他確實能幫輕我們。」

她說孩子們在拍攝時都非常乖巧和配合，過程順利。試過帶着3個孩子走進餐廳，直接問負責人可否讓他們拍攝介紹，對方應允後，爸爸便開始roll機，3個孩子則安靜地坐在餐廳內等待爸媽完成工作。全家人合作得如此「快、狠、準」，讓全場人士大為驚訝。「可能孩子們看見媽媽當主持時，跟平日說話的語氣不同，所以立即正經起來。現在拍多了，他們都會覺得這個節目有自己的份兒，例如我每次策劃行程時，小女兒總會坐在我背後陪着我，大仔和二仔亦開始協助爸爸在現場打燈和側拍。」

加國遙距教材 孩子邊旅遊邊讀書

在疫情爆發前，Christy留在香港的時間少之又少，大部分時間都在外地拍攝旅遊節目。既然要帶着孩子一起，唯有選擇homeschooling（在家教學）。

「大兒子一直念國際學校，當二仔剛要升小一時，我在想，兩個孩子一同上國際學校，學費將會是不少的數目吖！不如就冒險一次，給他們一年gap year（休學年），把本來用作學費的金錢來帶他們遊歷世界。」當時幼女仍在幼稚園階段，只需向學校請假便可，兩個兒子就採用加拿大homeschooling的教材，一邊跟爸媽旅遊，一邊遙距上課。

由於丈夫是加拿大籍，所以孩子很順利地申請該國的homeschooling教學材料，但不同省份的制度會有點不同。以Christy的經驗來說，申請手續尚算簡單，只要向相關機構登記，提供孩子所念年級及在家教學的原因，便可以用100加幣把整套教材和文具（包含美勞工具）帶回家。這套教材有像使用Zoom一類的網上課程，學生每天都要交功課；還有當值教師，學生可以在線上face time即時提問問題。

「學習上，大仔已經可以自己掌握處理；二仔當時才讀小一，我便要花多些時間協助。教材主要以閱讀為主，看完書，他要寫下自己學了些什麼，即使串錯字老師也不介意，只要他知道自己想表達什麼便可以。其次是有很多勞作功課，也有一些親子活動，例如建議家長帶孩子到超級巿場，介紹一些物品給他們認識。」Christy說。

「傳統教學未必適合每個人」

很多人看Christy做節目，都覺得她英文不錯，但她笑言自己的學業成績不好，只是14歲那年隻身到美國念書，寄居在舅舅家，耳濡目染下說得一口流利英文。「在那裏讀書很開心，不用穿校服上課，功課又簡單，更加不用背書。」可是她父母捨不得這顆掌上明珠，被寵慣的她又非常思鄉，一年後便決定回流香港，隨便找一間學校念完中學便出來工作。「就是因為不太喜歡傳統的教學方法，所以我一早已計劃讓子女在國際學校念書。傳統教學法不是不好，但不一定適合每一個人，看我的孩子就知道他們都不是這種人。所以寧願我們辛苦一點掙錢，也想讓仔女讀書輕鬆一點。」

[Happy PaMa 教得樂 第297期]