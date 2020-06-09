甜蜜一家：爸媽恩愛 孩子受感染更融洽

【明報專訊】除了家庭事業兩得意，38歲的Christy讓人艷羡的還有其fit爆身形。雖然工作忙碌，她仍堅持每天做運動，即使因為工作而未能外出做gym，她仍會抽空在家做些簡單的體能提升動作，保持肌肉結實。「我什麼都會吃，但最重要是懂得節制。人始終對吃有欲望，難以完全禁食某些東西，如你問我，我也會去茶餐廳吃餐蛋麵，但只會吃一半，而且之後會做一定的運動。」Christy現時也在網上拍片教人做運動，她更準備考取健身教練牌，稍後打算開班教keep fit。

這個潮媽其實還有另一個健美秘訣，這就跟愛情非常有關。「我很愛黏着老公，他也很受這一套！」19歲時Christy和Ken相識相愛，當時Ken是高爾夫球教練，後來他們參加了一個拍攝介紹香港美食的短片比賽，Ken才開始學習攝影和攝錄。至今快20年了，這對最佳拍檔依然離不開「拍」和「被拍」的關係，而且每天都仍像拍拖時一樣甜蜜。「我們不會特別為對方製造浪漫驚喜，但就是經常形影不離，很少吵架。所以我相信3個孩子相處融洽，也許就是因為看到爸媽這麼sweet而受到感染。」

[Happy PaMa 教得樂 第297期]