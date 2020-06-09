家家有禮：天然護理產品 修護嬰兒濕疹皮膚

【明報專訊】不少家長都曾經因子女患有濕疹而困擾，特別是在嬰兒期間，如果沒有好好護理，可能會由小部分蔓延至全身，甚至持續至成年。澳洲Grahams Natural的創辦人Geoff就以兩父子嚴重濕疹的痛苦經驗，研發出不含藥性的天然濕疹護理產品，獲得澳洲Therapeutic Goods Administration（TGA）一級醫療器材認證，用以修護嬰兒敏感幼嫩肌膚。

Geoff Grahams只有3個月大時患上嚴重濕疹，他的情况在當地屬於最嚴重濕疹病例之一，而當他的兒子Ryan Grahams 14個月大時，亦從頭到腳被濕疹覆蓋，Geoff和太太便開始研究濕疹。他發現抗炎、抗菌、保濕和滋潤乾燥瘙癢的皮膚最重要，從中研發出一系列嬰兒護理產品，包括天然嬰兒濕疹修護霜，主要成分為燕麥膠、可可脂、橄欖油和乳木果油，有助紓緩濕疹、皮炎，以及因皮膚乾燥引致的痕癢；天然嬰兒濕疹修護沐浴油則適用於一般膚質及敏感皮膚，新生兒、嬰幼兒和孩童，主要成分為橄欖油、葵花籽油、酪梨油和荷荷巴油；嬰兒護臀霜採用天然成分及鋅基（Zinc）配方調製，有助吸乾會引起刺激的多餘水分。

■澳洲Grahams Natural 嬰兒護理系列（圖）

銷售點：HKTVmall

網址：www.grahamsnatural.com.hk

整理：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第297期]