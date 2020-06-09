疫境思維：兒子小手作 啟發媽媽「疫」流而上

發揮創意——Jenny最先設計的畢業賀卡一套8張，有文具、畢業帽、畢業證書及Thank You等「木貼紙」，小朋友可填色及設計，再寫上教師或同學名字，是極有心思的一份禮物。Jenny說稍後更會考慮以「執字粒」方式，讓客人自行選擇需要的圖案和字母。（蘇智鑫攝）

父親節賀卡——這款「智能電話賀卡」非常有趣，Jenny除了以囝囝的創作做藍本，設計一系列搞笑App圖像，還特別製作了母親節及父親節版本，母親節有鮮花、手袋等圖案，父親節則有啤酒、手表等，讓小朋友發揮創意，送給爸媽以表心意。她更特別為父親節加推桌球、足球等版本的賀卡。（蘇智鑫攝）

【明報專訊】在疫情肆虐的幾個月，不但孩子停學，很多行業也停工。或許有些人只會困在家中愁眉深鎖，但亦有人從中發掘靈感，得到意外的收穫。就好像家庭攝影師Jenny Leung，因為兒子百無聊賴時自創的一個玩具，竟令她重拾在逆境中尋找出路的信心。

文︰顏燕雯

疫情致使家長不敢帶小朋友外出，加上限聚令，使Jenny的影樓生意暴跌。她一方面擔心未能應付租金，另一方面要支付助手薪金；加上丈夫的工作亦受疫情影響，Jenny亦曾迷失。可幸是最後她仍靠着家人的支持，以及靈活的生意頭腦另覓出路。

影樓無生意 DIY賀卡覓出路

一向喜歡設計創意道具給小朋友拍照的她，4月趁着疫情的空檔，設計了一款木製的DIY畢業賀卡，以木塊代替傳統的貼紙和卡紙，讓小朋友在家中DIY後送禮自用。「我想到用木做賀卡，是它感覺比紙高質一點，拿上手拍照亦好看，媽媽們亦很喜歡黏貼的模式（木塊後附有膠紙），免卻塗膠水的麻煩。」這款賀卡銷路不錯，開賣不久手頭上的存貨都已售罄。

雖然賣賀卡的收入比不上影樓生意，但這正給予Jenny「有手有腦，不會餓死」的啟示。有一天，她看到9歲兒子Shaun拿着紙在「講電話」，細看下，「電話」原來是學校早前派給學生的一張印製成智能手機模樣的宣傳書籤。那一刻，Jenny又獲得啟發，她給兒子一張牛皮紙，讓他設計自己的智能手機，畫下相機鏡頭、日期時間等顯示，再用幾個小正方形繪畫出自己喜歡的App圖像。

讓孩子設計專屬「智能手機」

「既然畢業賀卡反應不錯，我就想到用它的設計變成下一份木製賀卡的構思，就是智能手機主題賀卡。想不到做了一份樣辦後，平日不愛填色的囝囝竟然認真地為賀卡填色，還畫得很開心，這又是另一份意外收穫。」

Jenny說，平日囝囝用的只是一部舊款電話，並非什麼智能手機，也甚少拿爸媽的手機玩遊戲；但小朋友總會對智能電話有種情意結，也許因為這樣，Shaun仍能創作出如此精細的賀卡，為媽媽帶來了驚喜。為此，她在影樓旁的另一個單位與朋友合作，讓有意做生意的婦女開辦DIY工作坊及租用格仔舖，在疫情下打開了另一條出路。更幸運的是最近影樓生意漸漸走回正軌，「要相信難關總會過，我希望可以幫到更多的人」，Jenny說。

[Happy PaMa 教得樂 第297期]