國際親子台：COVID-19 教我們的人生課

【明報專訊】沒有上學的日子、缺少社交生活的日子、困在家中的日子，很是累人的。更累人的是，沒有人有確實的答案，可預知什麼時候，這疫情可以過去。父母是孩子心目中的百科全書、是「為什麼」的解題器、是無所不能的超人。但這一次，我們都不知所措，因為對前路有太多「不知道」。也許因為我們沒有答案，所以面對充滿着總是問「為什麼」的孩子，我們格外有情緒。

向孩子坦承「我們不知道」

其實對未來充滿「未知」或「不確定」，本來就是人生。與其因為這樣情緒低落，不如擁抱這人生重要的一課。先坦白告訴孩子我們所知道的，和我們所不知道的；請孩子跟我們分享他所擔心的、所知道的；告訴孩子，我們將會把我們所知道最新發展與他分享。這既是現實，亦是人生必經的一課。

小時候，我們總覺得父母是萬能，到長大了，才發現這不是絕對的。但，我們對父母的愛會因此而減少了嗎？絕對不會。孩子需要的，是知道父母會與他一起面對失意或得意的時刻；是知道父母會無條件地愛他；是知道父母也會有限制。這些認知，比起讓孩子覺得父母「萬能」更為實際，對孩子成長更為有益。

提供答案前 不妨反問孩子

讓孩子從小知道，問題的答案與解決方法，是可以從自己而來，這是非常寶貴的。很多時，我們習慣替孩子答問題、掃地雷，甚至鋪平前路。但這未必是對孩子成長的最好方法，每個人都有resilient power（抗逆能力/復原能力），尤其是小孩子的復原能力更是不能小覷。這段時間，當孩子告訴我們，他傷心、悶、不知所措，在提供「答案」之前，不妨先反問孩子，他認為是什麼原因和有什麼解決方法？

最近一次，當雪雪告訴我，她覺得在家很悶時，我沒有立即給她什麼解決方法，或立即應承明天外出去玩。我問雪雪，為什麼她覺得悶，方才聽得出，原來她想做圖工，但家中沒有合適工具。如果當時，我第一時間，以我認知的答案回答她，大概我會以為她想出街，而沒有機會聽到她真正想要的（做手工），以及她自行提供的解決方法 （找/買勞作工具回來）。第二天，當我們做手工時，我問她知不知道為什麼我們不能上學？她非常仔細地告訴我疫情嚴重，不希望有更多人「中招」，不希望加重醫護哥哥姐姐的負擔，所以要留在家中。聽罷，我欣慰不已。

孩子能明白的，遠比我們想像的多；孩子能解決的，也遠比我們預視的周詳。這人生課，對孩子而言彌足珍貴，對家長亦然。能一起面對逆境的機會，也是讓孩子與我們同行的機會。

文：Hello Bonnie

作者簡介：修讀國際關係，成為兩女之母後變身3職媽媽，在小助教鞭策下，完成兒童與家庭教育碩士，仍繼續在工作、讀書及湊女角色中努力掙扎。網誌：FB.com/hellobonniemami

[Happy PaMa 教得樂 第297期]