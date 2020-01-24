辣媽CEO：出國讀書的考慮

【明報專訊】一般人都以為，亦相信出國讀書最大的考慮是經濟能力，其實完全錯重點。莫講本身讀的是國際學校，那學費足夠去外國讀書有餘，即使直資學校的學費，再加活動費用，所有使費加起來，亦肯定夠數。即使一般官立學校，不用交學費也好，很多家長花在補習興趣班各種課後活動，還有我不明白為何連小學生都要出外交流考察的活動，每個月使費動輒5位數字以上。我曾經公開講過，只要家長肯放鬆放手，不介意子女讀書成績能否入讀精英班，把那些學前教育小學中學的課外活動補習各樣花費儲起來，肯定夠送孩子出國讀大學。

家長大費周章左計右計四周圍問人，問天問地求神拜佛，偏偏忽略了當事人，即是子女對出國讀書的看法和意見。

海外升學 子女準備好了嗎？

最近的DSE歷史科試題出了問題，動搖了很多家長對DSE考試制度的信心，立即想辦法讓孩子轉讀IB制的學校，有些紛紛向海外教育機構查詢，急不及待送子女走。站在家長角度來看，當然這一切都是為子女好，所以一定沒有錯，子女一定很樂意接受安排，否則就是身在福中不知福。只不過兩個完全不一樣的教育體制，子女能夠短時間內適應嗎？突然間要和香港的同學朋友say goodbye，子女的心理生理準備做好了嗎？

突如其來的轉變，會令子女覺得惶恐缺乏安全感，如何能夠令孩子理解明白，送他們走，任由他們一個人在外國孤獨地生活成長，是為了他們好的一個決定，怎樣能夠令孩子安心，父母可曾考慮過？

逃避永遠解決不了問題。香港讀書有香港的問題，到外國讀書一樣有問題，分別在於，香港是我們熟悉的地方，身邊有父母家人陪伴支持，樣樣事有商有量。獨自在他方，種族歧視個個國家都會有，孤立無援的孩子如何勇敢堅強面對，如何解決和面對的不單是學業上的問題，還有是如何和同學、老師相處的問題？

口講民主其實極權

有的父母因為管教不了子女，所以決定把他們送到外國，是極其自私，最不負責任的做法，形同把孩子放逐。在無王管的情况下，只會令子女和父母之間的關係更加疏離，更破壞彼此間的感情。鞭長莫及，子女只會更加不聽話，性格行為只會變本加厲愈見乖張。更差劣要不得的，不知是贖罪還是無眼睇費事煩，以金錢作補償或掩口費，結果更加不堪想像。

所以出國讀書的首要考慮，是要和孩子好好溝通。父母當然更加應該從旁引導指導，但不能口講民主其實極權，口講有商量，根本無商量。

有些基本功，不管孩子會否被送到外國讀書，都應該自小好好培養，就是孩子的獨立思考分析能力，還有自理自立和其他人相處的能力，如果能夠令孩子主動學習積極發問，和父母樣樣事有商有量，這樣的孩子，在什麼地方讀書，都一樣出色。否則，所謂學成歸來，又能有幾出色？

文：張慧敏

作者簡介：資深獵頭人，企業培訓顧問，家庭CEO，辣筆寸嘴，擅長對付怪獸家長。

[Happy PaMa 教得樂 第297期]