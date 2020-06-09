升學攻略：幼稚園及小學篇

【明報專訊】■高主教幼園 直升有優勢

問◢ 我有一對孖仔，一個文靜一個外向。K1現有九龍塘的宣道幼稚園、根德園幼稚園、劍鳴幼稚園，以及高主教書院幼稚園部的offer。爸爸想兩個兒子讀一間比較谷的幼稚園，又學到紀律和守規矩，哪一所幼稚園比較好？另外，想問你是否不贊成催谷型幼稚園，如是，那麼根德園幼稚園是否不好？

答◢ 「比較谷」的幼稚園是指哪一種？是指課程深不可攀、要請補習導師那種；還是功課多到小朋友應接不暇、父母也忙於奔命那一種？無論如何，以上兩種也可能令小朋友失去讀書興趣，或者令小朋友得到成績，但失去與家人的親子關係、健康或整體均衡發展。其實上述幾間都是重視成績的幼稚園，不過高主教有機會直升上小學部，可看高一線。

■想做大B 等1年勝過重讀

問◢ 女兒2017年11月出世，只獲九龍塘的啟思幼稚園上午班和浸信會奧基英文幼稚園下午班的K1取錄，如果日後想報直資小學，哪一間幼稚園的升小成績比較好？我們都希望女兒開心上課，但又怕課程太淺；她是細B，又怕她未能發揮。如果細B重讀K1，對孩子的心理有否影響？若一心想做超大B，直接多等1年是否較好？

答◢ 如果想女兒做大B，多等1年比重讀K1好些，因為幼兒重讀K1或多或少會重複地學習相同內容，會感到沉悶。浸信會奧基和九龍塘啟思（正校）都辦得不錯，其中啟思正校比較以孩子為中心，亦着重教學，值得考慮。

■九龍灣聖若翰受歡迎

問◢ 家住46校網，兒子手持15分（首名子女）。他現就讀鑽石山靈糧幼稚園K2，非常適合兒子性格（好動、富創意、內斂），想尋找教學模式類近、不太傳統的區內津校。有留意佛教慈敬學校、浸信宣道會呂明才小學、九龍灣聖若翰天主教小學、天主教柏德學校。想請問你對以上學校評價如何？建議哪間作首選？

答◢ 依據「世襲超收額」排名，你提出的4所小學在九龍灣46校網裏的排名如下：九龍灣聖若翰天主教小學（第1）、佛教慈敬學校（第2）、天主教柏德學校（第5）、浸信宣道會呂明才小學（第6）。基於以上排名，建議你把九龍灣聖若翰天主教小學作首選。「世襲超收額」是據上一年度家長對各校的喜歡程度排名，數字皆來自教育局網頁。

文：趙榮德

作者簡介：前喇沙書院副校長、資深教育工作者（歡迎查詢幼稚園及升小問題，電郵：happypama@mingpao.com）

[Happy PaMa 教得樂 第297期]