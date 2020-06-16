父親節專題：全職湊仔 鑽研教養理論 「廿四孝」爸爸 享受育兒樂

【明報專訊】無論時代怎進步，在華人社會，還是擺脫不了男主外、女主內的傳統思想，男人辭職做「湊仔公」，又或者報讀育兒課程，依然未成氣候。不過，這個世界，總有人願意做先鋒，Franco和Vinic是其中的少數。這兩個爸爸在家帶孩子所得到的快樂和滿足感，相信亦會比一般爸爸多。

◆全職爸爸：兒子令我變溫柔

現年33歲的Franco，早在2年半前，當兒子湯丸仍在太太LuLu腹中時，已經立下心志做「湊仔公」，「LuLu懷孕初期試過作小產，當時我曾對自己說，如果能夠保得住胎兒，我便辭職，以後在家好好帶孩子」。結果，上天保住了湯丸，他也信守承諾，辭去廣告公司高級客戶經理一職，回家專心照料懷孕的妻子，一起迎接小生命的來臨。

從孩子身上學會欣賞

形容Franco父愛爆棚，一點不為過，訪問期間，他的眼神完全沒離開過將近2歲的湯丸，兒子的一顰一笑，他也看得陶醉。「湯丸的確令我改變了很多，以前我脾氣很壞，遇着無理的客戶，我會不留情地罵，但有了孩子，脾性也溫柔了，我沒鬧過他半句。以往我很討厭人家動作慢，我會不耐煩，但當看見自己的兒子走路很慢、行樓梯很慢，我反而欣賞他努力學習，也讓我得到啟發，其實步伐快和慢並不重要，最重要是如何向前行，不後退。」

還以為Franco滿溢的愛是遺傳自父親，但答案恰恰相反，「我生於一個大家庭，跟4個姊姊、1個哥哥的年齡相距很遠。我不是說父親不疼愛，但我總認為，我無法在他身上得到那種我想要的父愛」。

因着童年的缺失，令Franco更渴望做一個全職爸爸，陪伴湯丸成長。「很多研究都說，如果幼兒在2歲前，爸爸能夠經常陪伴身邊，小朋友的身心發展都會更健康。」而他的想法，也得到任職社工太太的鼎力支持。「難得他有這個心、願意這樣做，我當然覺得是一件好事。反正我們也有少許積蓄，即使他沒有收入，我相信生活仍然可以維持的。」LuLu說。

不過，Franco雖然辭去一份穩定的工作，但其實他一邊做「湊仔公」，一邊也不斷發掘搲「奶粉錢」的機會，「我會形容現在自己是slasher（斜棟族），湊仔之餘，也work from home，做online marketer，亦教小朋友畫畫，因為我本身是讀art and design的」。他近年還以「梵高爸爸」的身分做blogger，成為親子界罕見的男網紅，獲得不少掙外快的機會。

每天堅持為兒子做3件事

但無論兼職多忙，Franco強調，每日都會跟湯丸一起做3件事，「第一，我們一定會去公園玩；第二，我一定會親自替他洗澡；第三，我一定會陪他看繪本」。

說到育兒方式，很多時，爸爸和媽媽都是南轅北轍，原來這情况亦發生在Franco和LuLu身上。「太太比較緊張，湯丸一個小動作，她也會說『no』，我卻沒什麼所謂。舉例，湯丸15個月大時，第一次去沙灘，當時他對沙很好奇，想放入口吃，LuLu制止他，重複又重複說『no』，又向他解釋原因，但兒子也不聽。於是我趁LuLu走開了，便由他吃，他一放入口便馬上吐出來，看見他露出難堪的表情，我才用清水替他清潔。」Franco笑言，當刻太太是不知道的，否則肯定「爆炸」，「我的心態是讓他trial and error，從此之後，湯丸再沒有吃沙了！」

育兒路上，雖然一鬆一緊，但夫妻的願景還是一致的，「不用湯丸讀名校，只要他開心、健康就足夠了」。

文︰沈雅詩、顏燕雯

場地提供：City Lab

[Happy PaMa 教得樂 第298期]