本周FOCUS．採訪手記：叩門面試做足準備更重要

【明報專訊】2020年度小一統一派位結果已塵埃落定。每年這個時間總是有人歡喜有人愁，派到心儀學校的家長當然可以安心地迎接新學年，未能得到心水學位的，便要與孩子積極準備叩門了。

其實叩門的程序、形式，每一年都大同小異，可是參與這個「遊戲」的，每年都是一批新的家長，自然都希望從四方八面獲取更多資訊。叩門題目，不外乎跟教師或校長以廣東話、英文或普通話面談，參加中、英、數科目筆試，校方與家長面談等。有人說，叩門題目往往比考直資、私立小學更難，因受歡迎的學校往往是數百人爭十幾個學位，學校自然希望從中挑選精英中的精英。

要了解面試學校資料

今年聽過一些參加叩門的家長訴苦：有人填好叩門申請表，交表時遭到校方拒絕，原來學校一早表明只讓「1-1-1」的申請者參加叩門面試，惟家長心存僥倖，以為可以通融；又有學校通知申請叩門的家長，學生需要參加長達2小時30分鐘的筆試與口試，令不少家長卻步，擔心年紀尚小的孩子應付不來；有家長更問：「現在寫信給校長，有用嗎？」據知校長每年在這個時間總會收到幾十至幾百封求位信，與其這時候花時間心思展示誠意，不如為叩門面試做更多的準備，包括注意對答禮貌、了解學校資枓、多閱讀課外書等等。

孩子升學 非一戰定輸贏

明白家長會因為未能替子女尋得心儀學位而緊張，但記者從以往經驗所知，直到8月底甚至9月初，小一學位的「音樂椅」仍在轉動；也有人努力一年，小二插班考入更喜歡的學校。升學並非「一戰定輸贏」，未來還有許多可能呢。

文：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第298期]