【明報專訊】˙Iron Man文/圖︰麥朝風

內容：

朝風參加賽車比賽，現場氣氛熾熱，觀眾都興奮歡呼。詎料有人突然跨越欄杆，破壞場內賽車。機警的朝風為怕受傷，暫時不動聲色地離開現場，並用媽媽給他的變身袋，變身成Iron Man，與敵人展開一場激烈的搏鬥。最終Iron Man奪去對方胸前的能量寶石，令敵人無法再戰。世界恢復和平，朝風也心滿意足地歸家去了。

˙《兩張「香」被子》文/圖︰黃心俞

內容：

這是一個真人真事的故事。在心俞心目中，她的家人，除了有爸爸、媽媽之外，還有兩張伴着她成長的被子。心俞經常與被子如影隨形，儘管媽媽常取笑它們是兩張「臭」被，但在心俞心目中，它們卻是無價的「香」被。故事講述心俞有次即興去祖母家借宿一宵，但因為沒帶被子在身，她用盡方法也輾轉難睡。最終還是要勞煩爸爸親自把被子送來，小妮子才能進入夢鄉。

˙《我和弟弟》文/圖︰李以信

內容：

7歲的以信，有一名比他小兩歲的弟弟，兩兄弟有很多共通點，例如︰他們也喜歡看圖書、看電視、去公園玩、吃糖、吃西瓜等。雖然如此，但兩兄弟也經常吵架，幸而很快又和好如初。以信希望把他們之間的手足情記錄下來，作為長大後的回憶。

[Happy PaMa 教得樂 第298期]