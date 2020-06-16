親子筆陣．君子之道：跳出舒適圈

【明報專訊】一場疫情令全球陷入停擺，卻讓大家對各種問題有更深層次的思考。而我作為教育工作者，對於在疫情中教學模式轉移所經歷的心路歷程，感受至深，因為我們都跳出了「舒適圈」。

「舒適圈」是一種行為狀態，指人在沒有焦慮的環境之中，運用熟悉的技巧就可以有穩定的表現，可以不用承擔未見的風險。在正常環境下，我們都習慣在自己擅長的領域去發揮，因為效能是最大的。可是，今次前所未有的漫長停課期，卻為教育界帶來了一次驚天動地的改變，師生都要在家中透過網上去教學和學習。疫情令學習模式產生改變，也成為推動全民電子學習的一個契機。

教育局提倡「停課不停學」，同時給予每間學校自由度，但由於並非強制，所以沒有明確指引，於是全港學校都各師各法。起初停課的日子不長，我校以發布網上功課為主。後來，疫情日趨嚴重，復課日子遙遙無期，我校的副校長、課程主任和各科科主席便開會商討網上學習對策，至復課前，我校已推行了「停課不停學」9個學習階段。

在推行電子教學時，傳媒曾訪問我們，並反映他區已有學校推行實時教學。然而，由於每間學校的校情不盡相同，包括網絡基建、資源多寡、有沒有足夠的配套和技術支援，以至家長對於運用平台的熟悉程度等都是考慮的因素。實時教學牽涉私隱、對教學法的衝擊與評價，我們體恤前線教師所面對的壓力，大家都需要時間醞釀、消化和衝破心理關口。

循序漸進推行電子學習

「謀事在人，成事在天」，一個政策能有效推動並得到大部分人的支持，絕對不是由上而下的頒布和命令，而是時機的造就、持份者自身對於知識的教授和追求的熱中，我相信大環境中電子學習氛圍是一股助力。我們決定循序漸進地推行電子學習。首先我校資訊科技組製作了一系列網上教材、運用不同的錄影軟件、Zoom教學等短片供教師和家長參考；為教師舉辦電子教學工作坊；資訊科技組對於教師上課時的全天候支援；校長與家長進行Zoom陽光視頻以了解學生對於操作網上學習的困難；申請上網卡以支援家中沒有網絡的學生等。一切準備就緒，大家便齊齊跳出「舒適圈」，進入新紀元。

我校在是次疫情推動電子學習發展是穩步向上，不斷進步的。從第三階段開始，教師已全天候錄製教學簡報，放置在E-class的Powerlesson平台供學生自學，並加入討論區與學生互動；繼而發展至第六階段，中、英、數、常的科任教師每星期都會和學生以Zoom網上視頻跟進學習，務求雙管齊下。學生在Zoom時再見到老師和同學，都格外雀躍和期待，更珍惜得來不易的學習機會。感謝家長對孩子上Zoom課的重視和支援，結果就連一年級同學都能順利操作Zoom。為了令學生更投入上課，教師更使出渾身解數，運用具不同互動功能的工具如Kahoot、Quiz、Forms等在課堂與學生互動，大家的努力讓我深受感動！電子學習拉近了彼此的心，增強大家的聯繫。

「有危必有機」，在生活的許多領域，包括專業領域，我們都希望不斷改進和學習，科學家說，要做到這一點，必須避免陷入「舒適區」，應轉向挑戰不可預測，看上去難度較高的途徑。或許我校在電子學習上不是盡善盡美，但我非常欣賞全校教師能團結一致，為學生付出和進步的一顆心，因為鼓起勇氣跳出「舒適圈」並不容易。相信不論教師、學生、家長，甚至是校長本人，在這次漫長的疫假中都有所成長。

文：郭超群（德信學校校長）

作者簡介：求知慾強，徜徉於教育、英國文學、藝術、正向心理學、犯罪心理學、管理學等不同的領域。「你是你所想，而非你想你所是」，永遠懷着一顆善良的心持續做對的事，深信僕人領導能吸納一班願意和你乘風破浪的團隊。

[Happy PaMa 教得樂 第298期]