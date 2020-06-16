民房四寶：人生不是追求完美，而是完整

【明報專訊】這天兒子坐在鋼琴前，手指敲着琴鍵，重複又重複的音符，聽得出滿載心事。男孩跟女孩不同，不多會主動說出心事，但當留心他們與平日的不一樣，總能察覺得到他的心在呼喚關注，至少需要一點陪伴。放下電腦，把椅子拉近琴邊，想靠近的，是孩子的心。「可否給老爹彈奏Beethoven的《月光奏鳴曲》？剛寫稿寫得頭昏腦脹，想聽你彈一回。」知道他沒有心情，我只嘗試打開話匣子、打開他的心。「爹哋，我是否很失敗呢？」沒想到兒子突如其來的一問，估計他遇上了一點挫折，感恩他有這一問。

一份能靠近的同理心

原來，在復課天，學校就派發了成績表。中文一直都是兒子最弱的一環，升中後他就更是吃力。還記得他早前花了不少工夫來預備考試，可是仍欠6分才及格，努力過後彷彿沒有回報，他所感到的失望比過去的都要大。相對於成績，老爹更在意孩子的真實感受，特別當他們陷於困惑時，每一句心事，都值得父親放下一切來聆聽、來安慰。知道兒子需要的不是父親高高在上的教訓，而是一份能靠近的同理心。在孩子面前，老爹不用強裝英雄，一個會失敗、會受傷的生命，更能鼓勵孩子活出真實的自己。

向失敗說不 向夢想進發

告訴兒子自己的故事：老爹喜歡寫作，也在籌備出版另一本新書，但你很難想像中學時期的我，最怕的就是作文。文章寫得糟，就連老師也懶得給我的作文打分，只用紅筆寫上一個大大的「差」字。我不知道距離及格有多遠，但我相信總有及格的一天。那時候的我，失敗嗎？在我來看，那不是失敗，我只是未成功吧。但人生還沒有結束，有誰可以判斷我是失敗的呢？而我，也沒有放棄，一直在寫，寫到進入大學，寫到完成博士學位，寫到有報章專欄呢！知道嗎？老爹每次看你彈琴就想起小時候的自己，還記得幾年前的你，琴也彈得不太好，很多曲子都令你感到失敗、沮喪，但我實在欣賞你的恆毅力，沒有選擇放棄，一直在彈，而你，今天所演奏的樂章，每一個音符都在向失敗說不，都在向夢想進發。

盡力活出最好的自己

常有人認為努力也不一定會帶來好的改變、好的結果，不為事情付出努力，失敗了，就不會讓自己感到太大失望。然而，在老爹來看，這不是我想擁有的人生呢！成長路上，我們都會遇到喜歡的人和事，每個人都可以追尋屬於自己的夢想，無論多麼小，都值得你盡力去堅持，因為，遺憾遠比失敗叫人難過。在奮鬥、堅持的過程中，你必會遇上歡笑，遇上眼淚，在愛與痛的邊緣勉力前行，縱使最終沒有得到預期的結果，你卻盡力活出了最好的自己，那誰又有資格說你是失敗的呢？ 仔，堅持理想，盡力去幹，即使最後沒有成功，你的人生只是不完美，卻是完整的。這是老爹給你的鼓勵和祝福。

文：歐偉民

作者簡介：前校長、教育博士、大學講師，愛文字，更愛孩子，堅信親子關係比學業成績重要，在理論與實戰中猛然發現，夫妻關係才是子女快樂成長的基石，育有兩女一子。

[Happy PaMa 教得樂 第298期]