日式育兒記：日本復課安排

【明報專訊】日本政府於5月25日正式解除全國的緊急狀態，東京的學校也相繼宣布復課，學校到底怎樣安排？家長們的心情又怎樣呢？

日本政府先於5月14日解除39個縣的緊急狀態，但北九州上學不夠一個星期，疫情立即反彈，北九州市一所小學有5名學童感染新冠肺炎，同市另有3所中小學合計5名學童確診，這些學校須即時停課消毒。看見這些新聞，東京的家長也同樣擔心，幼稚園的媽媽們每天也在群組訴說心情，大家對復課雖然有點忐忑不安，但能結束這段隔離日子，也掩蓋不住興奮的心情。

兒子擔心日文退步

對於復課的安排，不同市區也有所不同，我所住的那一區，中、小學及幼稚園統一在6月1日復課，以我兒子的幼稚園為例，學校將全班人分為A、B兩組，他復課後頭一個星期只需上課1個半小時，兩個組別交替上學，然後第二個星期延長至3小時，到第三個星期將兩班融合，觀察6月情况，校方再決定7月開始全日課程與否。而所有學生及教師也必須戴上口罩，學生需每天更換毛巾及紙巾（毛巾是洗手後用來抹手，紙巾則用來擦鼻子），學校也不會再供應麥茶，學生需自己攜帶水樽。MJ停課3個月，一直也有跟同學每天視像會面15分鐘，現在終於能見到同學，心情也分外興奮，但仍會擔心，如擔心自己的日文會不會退步了很多，不明白教師說什麼，朋友們會不會不跟他玩等，幸好日本幼稚園一向以玩樂為主，沒有太大學習壓力，相信幼稚園比較容易適應復課。

不能跟同學聊天 失上學樂趣

跟日本鄰居談起復課，她說區內小學三年級的兒子較難適應，她兒子的學校也同樣採用輪班制，頭一兩個星期每周只需上課一天，時間為兩小時。學校將一班學生分成4組，每組大概7至8人，大家梅花間竹地坐，保證前後左右的座位也沒有任何同學，而教師座位前有一塊大膠片，感覺好像一個透明房。回家時教師也叮囑學生在路上盡量避免跟同學談話，要立即回家。鄰居說兒子回校兩星期，不但不能跟好朋友一起上課，更不能跟同學聊天玩耍，完全失去了上學的樂趣，她說兒子由本來期待回校上課，到現在已經開始想念Zoom了。

停課3個月，無疑小朋友也不太習慣學校的「新生活」，作為家長，我想我們的角色就是要跟小朋友一起經歷這個過程，多了解子女的感受。這個時期很不容易，回想最初lockdown時期也十分痛苦，一家人經過了3個月的磨合，感情也變得更好，我始終確信只要一家人互相支持，問題能迎刃而解。

文：椰菜媽

作者簡介：新手媽媽，最愛DIY玩具，與肯尼亞爸爸生了個椰菜B，最近移居日本生活，盼與兒子一起經歷快樂童年。

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[Happy PaMa 教得樂 第298期]