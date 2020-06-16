讀樂樂：安野光雅的思考日常

【明報專訊】安野光雅是日本殿堂級兒童文學作家，出版《奇妙國》、《旅之繪本》、《天動說》等逾百部繪本。他的畫作膾炙人口，在故鄉津和野更設有「安野光雅美術館」呢！年過90的安野光雅最近出版文集《思考的孩子》，鼓勵大家在日常生活多思考，在微小處發現思考的樂趣。

讓孩子自行發現閱讀樂趣

安野光雅認為，大人應放手讓孩子用自己的力量發現答案。他憶述曾遇上一個在讀繪本的孩子，由於該繪本要孩子聚精會神找尋隱藏於圖畫中的各種動物，但當孩子閱讀時，身旁的大人卻急不及待，拚命為孩子提供提示和線索，這等同剝奪孩子自行發現的樂趣和喜悅。自己找到答案和被告知答案，可是截然不同的體驗。

安野光雅又指出，現代人逐漸失去主見，明明可以自己作主的事情，卻喜歡讓別人代勞。我認為這在華人社會尤其普遍。香港小朋友大多精靈聰明，個個十項全能、身懷絕技；美中不足的是，他們很會跟從指示，喜歡標準答案，對大多數問題沒有特別意見和看法，缺乏對世界、對事物的好奇和熱情。你想吃什麼東西？「無所謂啦。」你想不想參加這個活動？「你話事啦。」假日想去什麼地方？「你決定啦。」無所謂、OK啦、是但啦，這些模稜兩可的答案令交談變得沉悶無趣。這種回應問題的態度可能是父母過分介入、過度保護的後果。孩子們不願作決定，是怕承擔作決定帶來的後果，但孩子日後用這種態度投身社會、應付各類挑戰，未來世界會變成怎樣呢？

繪畫是自由的 教師評分奇怪

書中又讓讀者重新思考美術課的意義。安野光雅本身是創作無字繪本佼佼者，他希望小讀者從不同角度細細咀嚼繪本，而不是翻兩翻便說讀完。他指出，美術的目的，並不是要大家畫漂亮的圖、做漂亮的東西。繪畫是自由的，老師要為畫畫評分是件奇怪的事。只要認真畫畫、創作，不僅技巧能變好，也能培養自己的感性。這令我想起有個小朋友曾向我哭訴，在美術課時做了一隻獅子，竟被導師批評「一點也不像獅子，怎麼做得這樣醜」，分數也被評得很低。我心想導師太過苛刻了，這個小朋友經此「打擊」，對美術科的興趣必定大減。其實，香港小孩見到獅子的機會應該不多，他們印象中獅子只有大概形象，怎能要求小孩子做出逼真的獅子？

這書不是本沉重的哲學書，也沒有教你各種驚天動地的思考方法，而是作者人生閱歷的智慧沉澱，鼓勵人們從日常生活細節發現和思考問題，切忌人云亦云，作者亦在書中鼓勵大家走出課堂和遠離電子產品，親近大自然，從大自然汲取靈感，接觸真實的動物昆蟲，尋回一些失落已久的「野性」。

文︰Carol Ma

[Happy PaMa 教得樂 第298期]