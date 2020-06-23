電子學習：學生×學校×家長．電子教學 「三角」互動更高效

香港發展電子學習已有逾20年歷史，進度一直緩慢，但一場疫情，卻令全港師生紛紛投入網上教室。不過，隨着學校陸續復課，這股熱情會冷卻嗎？一切又會否回復舊貌，沿用傳統的教學模式呢？仍有待時間觀察。（資料圖片）

理想的電子教學，既可幫助學生建構知識，亦可令他們變得主動，並增加師生之間的互動，最終讓孩子得到反思。（資料圖片）

【明報專訊】香港由1998年推出第一個資訊科技教育策略文件至今，經歷逾20年，惟在學界，電子學習發展仍未見成績，尤其在小學，始終未做到全面普及。然而，一場突如其來的新冠肺炎疫情，促使全港學校史無前例地一起推行電子教學，一瞬間把香港的電子學習帶入一個新紀元。不過，隨着學校陸續復課，一切又會打回原形、重回chalk and talk的年代嗎？香港電子學習的發展將何去何從？

文︰沈雅詩

學者估計七成學校只屬「表象」

香港教育大學資訊科技學系教授暨教學科技中心總監江紹祥指出，香港的教學模式，從數月前宣布停課一刻，已經歷翻天覆地改變，「無可否認，在疫情之下，全港所有學校都推行了電子學習，因為不做不行，情何以堪」。但研究電子學習多年的他卻反問，「做了」又是否代表「做到」呢？江紹祥甚至估計，全港七成學校只有電子學習的「表象」，卻拿揑不到電子學習的精髓。

「是否掛幾段短片、上載些PowerPoint，又或者用Microsoft Teams、Zoom跟學生上20分鐘課，就叫做電子學習呢？」

依學生提問即修正授課內容

他指出，真正的電子教學，應該可以優化學生的學習過程，讓他們變得主動（active），「我平日在班房教大學生，他們也是不肯開口說話的，但停課期間，用Zoom上課，我卻發現，肯表達的學生多了。為什麼呢？因為他們用不着面對面、張開口發問或回答問題，只需要在chat room用文字打出來。當我在電腦熒幕見到他們的提問，便知道這班學生關心什麼，於是即時修正自己的授課內容。這種互動，在班房是做不到的，唯有網上教室可以」。

還有，電子教學應該幫助到學生建構（constructive）知識，並推動同學與同學、師生之間的互動（interactive），最終讓孩子得到反思（reflective），「優質的電子教學，是需要給學生常常有表現自己的機會，從而內化知識，並透過教師、同儕互評，得到即時的回饋。這種互動，不單讓教師了解到學生的學習進展，也讓學生在過程之中，有機會鞏固和反思自己所學」。

疫情反覆 學校難「回頭」

江紹祥表示，自己推動教師電子學習培訓課程至少有10年，接觸過全港近500間小學過半數的教師，可惜至今，香港的電子學習仍未到位。「我一直留意到，大多數學校都是派IT教師來做電子學習的教師培訓，但其實我們針對的，是課程主任，因為電子教學應該不分科目的，每一科都要推，更關鍵是校長，如果校長對電子學習的認識也是很表面、很皮毛，又怎樣帶動整間學校用這個模式去改善教學呢？」

疫情催化了電子學習的進程，江紹祥認為，學界已經不能走回頭路了，「復課之後，我估七成學校也想打回原形，依賴面對面授課，因為這始終才是他們的強項。不過，真的可以嗎？今次COVID-19跟當年SARS不同，它隨時再度來襲，我們有可能又突然停課，如果學校還不去籌備電子學習，恐怕便會被拋離、會落後」。他形容這是校長避無可避的工作，「一定要和教師並肩做好電子學習，今次是無得選擇」。

家長陪看影片 從旁解釋

然而，學校要發展電子學習，家長的角色同樣重要，「當學校要做翻轉課室（flipped classroom），教師拍了短片，家長的教學功能，便是要幫子女『保底』。因為孩子的學習速度有快有慢，如果看一次短片不明白，就要陪他們多看幾次，甚至從旁解釋」。江紹祥說，當學生有了基礎知識，教師在學校就可以集中做高階思維教學，這樣翻轉課室的功能，才可以發揮得淋漓盡致。「這是一個三角關係，學生在最上面，下面一邊是學校正規課程教師的教學，另一邊就是家長的扶助。」

[Happy PaMa 教得樂 第299期]