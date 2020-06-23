電子學習：未全面支援 難為了基層學童

在停課初期，社企EdFuture共同創辦人黃岳永（左一）眼見不少基層學童家中沒有電腦，難以網上學習，於是火速籌募一批電腦，免費借給學生解燃眉之急。（受訪者提供）

【明報專訊】今次全港學校霎時要轉為線上學習，最受衝擊的，肯定是一班基層學童。身兼香港科技大學副教授兼高級顧問（創業），以及社企EdFuture共同創辦人的黃岳永（Erwin），說到這班孩子在停課初期的徬徨，便滿肚子氣，「這幾年，政府已陸續替全港近1000間公營中小學鋪設Wi-Fi網絡，以支援學校推行自攜裝置（BYOD）計劃，如果基層學生無錢買平板電腦，校方亦可藉這個計劃，幫他們申請關愛基金。但很可惜，推行BYOD的學校不多」。根據教育局的文件資料顯示，在2018/19學年，全港中小學合計只有32%有推行BYOD。

「之前，很多學校說教師未準備好，又說不少家長擔心孩子拿電子產品來玩，於是便拖拖拉拉，沒上心去搞。但這次疫情，就殺大家一個措手不及，很多基層學童因為家中無電腦，無法網上學習。」於是 EdFuture火速向有心機構借得一批平板電腦及筆記簿電腦，經學校免費借予有需要的學生使用。「曾有學校問我們借50部平板電腦，但數量這麼多，試問我們怎應付得來呢？這不應該是政府的責任嗎？」 Erwin沒好氣地說。

另一個令他抓破頭也想不明白的，是政府當年替學校鋪設Wi-Fi網絡時，亦同時撥款給予校方購置一批流動電腦裝置，據知，每間學校至少有數十部平板電腦的，但調查發現，在停課期間，只有約三成中小學有外借電腦給學生。「一邊廂，每間學校都鎖了幾十部平板電腦在『點心車』，但另一邊廂，學生就要四出去撲電腦，怎講得通呢？」他說，很多學校不願意借機給學生，是擔心他們會弄壞跌爛，難以向教育局交代，Erwin批評此舉是墨守成規，沒有為學童設想。

N無學生未能申關愛基金

中華基督教會全完第一小學是其中一間暫時沒有推行BYOD計劃的學校，校長譚光德解釋，是因為學生的家庭背景比較參差，推行上有難度，「我們學校有過半數學生來自基層家庭，他們未必有能力購買電子產品。雖然說有關愛基金，但除非是領綜援或全津（全額書簿津貼）的學生才有全額資助，很多N無學生，舉例說，父母是低收入但提供不到薪金證明的自僱人士，就已經不合申請資格了」。

惟譚光德強調，在停課期間，校方也借出5部筆記簿電腦給有需要的家庭，另外，也透過聖雅各福群會與宏利香港的「學無紙境」助學計劃，為該校20名基層學童申請到平板電腦。

聖雅各福群會高級經理劉錦楨（Florence）亦說，在電子學習問題上，關愛基金確實未能全面支援所有基層學童，因此服務仍存在縫隙，「綜援及全津學生可獲約$4600購買電腦，就算半津學生說有約$2300津貼，但肯定不夠買一部電腦，餘額要由家長支付，這是『人出雞你出豉油』，很多家長也有心無力」。

她補充，以往這些學童尚可留在學校或到公共圖書館借用電腦完成網上習作，但今次疫情，因着學校、公共圖書館也相繼關閉，更突顯了問題所在。Florence期望社會各界、熱心企業可更關注貧困家庭學童的電子學習需要，為他們帶來更多學習機會。

[Happy PaMa 教得樂 第299期]