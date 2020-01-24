本周FOCUS．採訪手記：全職湊仔公 全靠「有心」

【明報專訊】在剛過去的父親節，不知各位父親大人，是否過得很開心呢？上期《HappyPaMa教得樂》封面故事，訪問了兩名樂做「湊仔公」的親職爸爸，其中33歲的新手爸爸Franco，為了兒子湯丸更甘願放棄高薪厚職，在家庭崗位上肩負男主內的角色。

甘願放棄高薪厚職

跟身邊幾名男性朋友傾開「湊仔公」這個話題，有人豪言「有錢我也湊到」，亦有人認為做全職爸爸「好奇怪」。Franco是否身家豐厚我不清楚，但他無車無樓是事實。另一方面，我覺得男士能否當「湊仔公」，重點不在於他是否有錢，而是他是否有心。

參加課程拉近父子距離

孩子從母腹而出，媽媽比爸爸早10個月與腹中塊肉建立關係，這是不能改變的先天優勢。爸爸「輸」在起跑線，想「翻身」就要靠「有心」。Franco絕對是「有心」的好爸爸，太太懷孕時，他已經參加多個產前育兒及坐月講座，湯丸出世後，他又修讀繪本故事導師課程，學習怎樣跟孩子共讀，拉近父子的距離。

未試過被投以奇異目光

在香港，全職媽媽多的是，全職爸爸的確比較少，可幸近年社會的接受程度提高了，Franco笑言即使他用「孭帶」背着湯丸、手執奶粉袋，亦未試過被人投以奇異目光，頂多沒有人讓座而已！

不過，家庭崗位怎分配，從來是夫妻間的事，最重要是彼此有共識。訪問期間，太太LuLu多次在記者面前讚丈夫是100分好爸爸，我相信Franco聽到，一定心甜。

文：沈雅詩

[Happy PaMa 教得樂 第299期]