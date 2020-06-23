家教明言：閱讀從習慣開始

【明報專訊】如何建立孩子的閱讀習慣，相信是很多家長也想知道的問題。有家長會以量取勝，到書局大手掃貨，讓家中汗牛充棟；也有家長選擇繪影繪聲，把書中的故事重新演繹，由高八度的角色到低沉如牛的嗓子都掌握得爐火純青。大家各師各法，但孩子真的愛上閱讀嗎？

我們都有喜歡做的事情，只有感受到事物當中的樂趣，才是持之以恆的原動力。相信很多家長從孩子出世開始便為他張羅不少寶寶書，有些寶寶書防水耐用，用手按一按又會有不同的聲響；有些寶寶書以黑白着色，其設計正好適合嬰孩的視覺發展。這其實也是閱讀的雛形。

隨身小書代替電子奶嘴

當孩子年紀還小時，爸媽帶他外出，必定會隨行帶備百寶袋，內裏或許有奶樽、手巾、尿片、蚊怕水等等。除了以上的必備品外，筆者也建議家長可以為孩子帶備一兩本隨身繪本圖書，讓小人兒在車程或吃飯後隨時可以閱讀，這既可代替以手機作為電子奶嘴，又可讓孩子習慣以閱讀為伴，培養他的文化氣質。

當孩子稍微長大，家長也不忘要在他的小背囊中準備一兩本隨身閱讀的小書，只要重複並持之以恆，必定能培育出孩子的閱讀習慣。

到圖書館發掘自己喜愛

除了隨身書本外，爸媽也要多帶孩子到圖書館，讓他接觸不同類型的書籍，感受閱讀氛圍，讓孩子體會到在圖書館閱讀的趣味，並學習當中的社交禮儀。也讓小朋友從中發掘自己喜愛的書籍類型，建立廣泛的閱讀習慣。和孩子一同借閱圖書也是一個很好的過程，一來可減少家長購買圖書的負擔，二來也可讓孩子養成從不同途徑獲取閱讀機會的習慣。

愉快親子閱讀時間

要讓孩子愛上閱讀，爸媽和孩子一起締造愉快的親子閱讀時間是重要的。一本好的圖書繪本，作者在創作時應該已考慮文字的語感和格律美，因此家長只要每天花15分鐘和孩子朗讀一本好的書本，其實已經在幫助他養成閱讀文字的習慣，日復一日，你會驚覺，孩子終有一天可自己朗讀出書本的詞語、句子，這個時候，家長便可放手，讓小朋友自行閱讀，自己則坐在他身邊，選取一本自己喜愛的書籍來閱讀，這既可享受泛舟於字海的樂趣，也為孩子樹立榜樣。

文：鄭家明 （基督教宣道會宣基小學家長教育主任）

作者簡介﹕全國十優機械人教練，多年推動創意及STEM教育；近年於任職學校發展繪本及家長工作，希望把創意融入親子教育，讓孩子和家長共繪美麗溫柔的天空。

[Happy PaMa 教得樂 第299期]