客座隨筆：愉快復課5貼士

【明報專訊】由5月底開始，不同年級的學生陸續重投校園的懷抱。停課多月後復課，相信不論孩子、家長或是教師都百感交集，大家的心情或許是既期待又忐忑。其實面對轉變，大家只要準備充足，便能驅走不安，重拾上學的樂趣。筆者分享以下5個小錦囊，希望有助孩子營造愉快的復課經歷。

家校溝通 釋除疑慮

1. 以同理心規劃時間表

雖說是「復課」，但其實只上半天課，孩子也要重新適應新的時間表，因為半日制與全日制的上課模式感覺不盡相同。而家長的腦海或許充滿疑問：如何彌補少了的課時？放學回家後還需參加網上課堂嗎？要在短時間內追趕課程嗎？

良好的家校溝通是釋除疑慮的關鍵。如果家長細閱學校通告後仍然有不明白的地方，可與校方聯絡，掌握復課後的整體安排。家長也要分析學校的政策在實際執行時會否引起困難，舉例說：如孩子回家後仍需繼續網上課堂，那就要確保他們在學校下課與網上課堂之間有充裕時間，若家長認為時間太倉促或無法妥善安排，應主動及坦誠地和學校溝通，否則勉強試行，可能會為孩子和照顧者帶來額外的心理及生理壓力，這樣不但影響各人情緒，更會降低教與學的效能。

大家在重新規劃時間表時，宜多加同理心，了解各持份者的憂慮與需要，從而作出最適切的安排。

放鬆身心 提升學習效率

2. 休息有序

孩子在校完成一天的學習，還要乘搭交通工具或步行回家，也許會感到身心疲累。如果可以的話，不妨在他們回家後加設休息及玩樂時間，先放鬆身心才做功課，這樣反而更有助提升學習效率。此外，孩子要再次適應早起上學的時光，自然要培養早睡的習慣，家長要從旁協助他們調適。

3. 紓緩考試壓力

復課臨近學期末，意味孩子可能很快又要面對考試，倍添精神壓力。尤其停課期間的教學模式與在校時截然不同，家長更難掌握考試範圍。這段日子，家長不妨先替孩子溫故知新，作試前準備，同時向校方了解考試範圍及安排，減少由不明朗因素誘發的壓力。家長作為孩子最強的後盾，應讓他們感受到父母同行，讓他們知道考試結果並非最重要，更重要的是在過程中展現盡力而為的態度。

4. 改變校內飲食習慣

因為防疫所需，孩子回校後或不可進食，即使飲水也要遵守特定安排。在校方交代安排後，家長應和孩子解釋原因，並可以遊戲形式來反覆練習，例如：怎樣在指定的位置與同學保持一定距離下除口罩飲水，並在戴上口罩後清潔雙手，才返回座位。

5. 訓練保持社交距離

對幼童來說，最大的挑戰是要和同學保持社交距離，聊天時不但要避免有身體接觸，還要保持距離及時刻戴口罩。家長可透過角色扮演遊戲，在家中和孩子練習，培養他們的防疫新習慣。

在孩子漫長的成長路上，家長身兼多重角色，既是守護者和照顧者，也是教導者和同行者。在復課初期，透過重複的遊戲練習，輕鬆地為孩子建立新習慣，為他們在多變的環境中營造愉快經歷，以正面的態度重投校園。

文：洪婉玲

作者簡介：香港教育城發展部主管

[Happy PaMa 教得樂 第299期]