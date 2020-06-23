升學攻略：幼稚園及小學篇

【明報專訊】■直私小學靠面試 可選學之園

問◢ 家住紅磡，小女是8月寶寶，在家比較活潑，在外較文靜。K1現有國際英文幼稚園下午英粵班、根德園幼稚園下午班、學之園幼稚園（星匯居）下午英普班取錄。我們只有20分選官津小學，風險比較高，期望小朋友讀一線小學，亦希望考直私小學。我們是雙職父母，由長輩照顧兒童。請問選擇哪一間幼稚園比較適合？

答◢ 你女兒獲3所非常受歡迎的幼稚園取錄，實在是可喜可賀。不過，在香港，幼稚園是不與官津小學掛鈎的，而你只有20分，除非你們是某官校舊生，否則入到一線小學機會大約只有六七成。至於直私小學，主要靠面試表現來決定取錄機會，3所幼稚園中，比較有系統地教授學生面試技巧的為學之園，其次為國際英文幼稚園及根德園。

■翠茵全方位英語學習 可就近入學

問◢ 小兒是2018年9月尾細B，家住將軍澳，現有翠茵小宇宙幼稚園（新寶城）、約克蒙特梭利國際幼稚園（將軍澳）、朗思國際幼稚園（藍田）及綠茵英文幼稚園（將軍澳）取錄，並於今年10月入學。只有朗思為上午班，其餘皆為下午班。小兒性格慢熱，屬觀察模仿型，所以怕太自由的學校會令他變得沒有紀律。我打算讓他升直資或國際小學，上述哪一間學校較適合？

答◢ 你家住將軍澳，宜就近入學，揀位於將軍澳的幼稚園。約克蒙特梭利國際幼稚園（將軍澳）創校於2019年，未有「往績」，宜觀望；翠茵小宇宙幼稚園（新寶城）比綠茵英文幼稚園（將軍澳）受歡迎，推全方位英語學習，並自編主題，採用方案教學，比較適合你的小朋友。

■20分選仁立 約七成機會

問◢ 女兒專注力較低，但喜歡學習，需要教師教學有吸引力，才會專注，比較喜歡活動式教學。她是首名子女及有基督教宗教分，請問以下哪一間比較合適小女兒，機會率又如何？

1. 聖公會主愛小學 20分

2. 中華基督教會全完第二小學（有校友分）25分

3. 聖公會仁立小學 20分

4. 香港浸信會聯會小學 20分

答◢ 用「世襲超收額」來排名，在65校網，聖公會仁立小學第1，20分機會為70%；中華基督教會全完第二小學排名第6，25分機會率為95%；在64校網，聖公會主愛小學20分機率為80%；而在62校網，香港浸信會聯會小學20分機率為80%。4間之中，仁立小學比較合適你的女兒，你的母校也不錯！

文：趙榮德

作者簡介：前喇沙書院副校長、資深教育工作者

（歡迎查詢幼稚園及升小問題，電郵：happypama@mingpao.com）

[Happy PaMa 教得樂 第299期]