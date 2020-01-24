教大GPS：再談幼園教師的非華語文化覺醒

【明報專訊】幼稚園教師怎樣教非華語幼兒？這是大多數有錄取非華語幼兒的幼稚園關切的問題。以下有4個主題教學的例子，可供大家省思。

教師教「交通工具」主題時，問幼兒：「我們駕駛電單車要戴上防護頭盔。但是Gurpreet的爸爸是錫克教徒，要用頭巾包裹頭部。那麼，他騎電單車時怎麼辦？要不要做一個很大、很大的頭盔，把頭塞進去？」幼兒很肯定地回答：「他們不用戴頭盔。那個（老師給他們看過的）片段有講，我看過記得。」原來，根據《道路交通（安全裝備）規例》，錫克教徒可用宗教原因，申請在駕駛或乘坐電單車時豁免使用頭盔。

認識不同地方食物 豐富教學內容

教師教「健康食物」主題時，介紹食物金字塔。「油鹽糖類，有什麼食物？」「朱古力」、「雪糕」。「對了。那麼，Gulab Jamun是不是油鹽糖類？」幼兒點頭。「很美味，老師都很喜歡吃，不過就要少吃了。」Gulab Jamun是一種印度很流行的傳統甜點，製法是把奶乾搓成球狀，油炸，再放進糖漿中。

班中的非華語幼兒，也可豐富探究主題的內涵。例如：在「認識自己，放眼世界」的主題中，教師請幼兒就身體各部分展開探究。「Sophia來自美國，Shehara是斯里蘭卡裔，思源是華人，他們有什麼不同？」經過一番討論之後，教師總結：「大家都觀察得很仔細。原來，雖然他們皮膚的顏色不一樣，但是牙齒都是白色的。」政府統計處的報告指出，2016年，全港有11,588名少數族裔幼兒就讀學前教育課程，佔全港同齡人口的5.9%。全港的少數族裔，撇除外籍家庭傭工，種族主要包括印度人、尼泊爾人、巴基斯坦人、白人等。

抱持開放態度 學習非華語文化

在「幫助我們的人」的主題，一般都提到警察、消防員等，其實也可包括家庭傭工。「Elsa的印尼姐姐每天都照顧Elsa，做飯給她吃，我們要怎樣感謝她？」「謝謝！」「好的，我就教你講Makasih，Ma-ka-sih，這是印尼語的謝謝。」「Makasih」。活動結束，教師收拾時幼兒說「Makasih」，教師回應：「Sama-sama（不用客氣）。」根據政府統計處2016年的資料，有子女及工作婦女的家庭中，44％有聘用外籍家庭傭工，她們主要來自菲律賓與印尼。

上面的教學活動都很簡單，可是確實要求教師對非華語文化有所認識。筆者推行幼稚園教師專業發展課程，從經驗中得知，只要教師抱持開放學習的態度，就會發現非華語文化色彩繽紛，令人讚歎不已。而當教師的文化了解加深了，教學也隨之變得多元豐富。

文：林浩昌（「非華語幼兒的中國語文教學專業發展課程」課程主任、兒童教育及發展科學研究中心成員）

作者簡介：由香港教育大學教育及人類發展學院的學者輪流執筆，分享對教育研究、政策和議題的所見所感。http://www.facebook.com/FEHD.EdUHK

[Happy PaMa 教得樂 第299期]