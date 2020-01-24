辣媽CEO：出國讀書的主角

【明報專訊】最近做了一個關於英國升學的網上直播訪問，同時回答了家長們的提問。當中有一個家長經常問的問題，但是他們卻完全捉錯用神，就是「孩子應該幾多歲送出國讀書最好？」

就送孩子出國讀書這件事，究竟誰才是主角？應該以誰的意願做依歸？考慮時又該以什麼角度出發？最終的決定權應該由誰說了算？對很多家長來說，有經濟能力送孩子出國讀書，是孩子的福氣，理所當然應該欣然接受；膽敢有異議不識好歹的話，「身在福中不知福」尚方寶劍一出，誰與爭鋒？孩子只能乖乖就範。

幾歲去留學 應該問自己兒女

香港教育制度一塌糊塗不知所謂，教育局長一蟹不如一蟹，沒有最差只有更差，這毋須多講了吧？會否送孩子出國讀書該是早有安排預備，和子女有商有量，因應他們的自理能力、性格興趣做決定才是。香港的DSE及考試制度有幾荒謬，毋須最近的試題風波事件大家都清楚知道，家長們反而樂此不疲，口裏說不，身體卻很誠實，求學就是求分數，最怕就是無得計分數。所以不斷補習，不斷催谷，逼子女操試卷試題。講起洗腦教育，最成功真正被洗腦的，就是這班盲目的怪獸家長。眼中只有成績數字，完全看不見孩子的需要和獨特，在打造平庸的教育制度之下，家長、學校教師不懂得欣賞孩子的獨一無二、與別不同之餘，還要聯手打壓。愈聰明、愈有思想、愈有想像力、愈懂得思考發問的孩子，就愈讀愈壓抑。很多在香港讀書成績長期見紅，被學校教師評為頑劣的學生，出國讀書後反而出類拔萃，成績標青，我的靚仔小朋友英識教育創辦人陳思銘的經歷，就是人辦。

香港頑劣學生 出國變英才

所以當父母問我，應該幾歲送孩子出國是最佳的時候，我突然心一酸，這個問題為什麼不是問主角，問最應該有say的孩子？其實對大人來說，在什麼地方讀書都一樣，但對10歲的孩子來說，突然要離開他最熟悉的地方、最安全溫暖的家，還有一班日日見面的好朋友，遠赴一個完全陌生的地方，真正舉目無親，還要適應完全不一樣的生活模式，衣食住行環境，樣樣要獨立自理有規律，突如其來的轉變，子女會有幾恐慌，不難想像吧？在香港被照顧得無微不至的公主王子，要適應談何容易？

最重要是溝通 互相尊重

孩子年紀小，父母擔當引導的角色無可厚非，但必須要和孩子坦白，為他們做好思想及心理準備，因為靠自己學習、照顧自己，是每個人都必須學習的成長。在被過分照顧溺愛下孩子根本不能成長，絕對是壞事。但很多家長放心、放手不了，把孩子送出國，其實是放了孩子一條生路。最要不得的是因為覺得孩子難教，送出去讀書無眼睇，被放逐對孩子所造成的傷害，可是一生的！

所以回歸基本步，最重要的是和子女溝通，任何關係都需要互相尊重及被尊重。只要心連心，無論身在何方，孩子都能感受父母的愛和關顧，幾時去、到哪裏去讀書，還有什麼可怕和擔心？

（隔周刊出）

文：張慧敏

作者簡介：資深獵頭人，企業培訓顧問，家庭CEO，辣筆寸嘴，擅長對付怪獸家長。

[Happy PaMa 教得樂 第299期]