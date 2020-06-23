論盡教育：仲去唔去英國讀書？

【明報專訊】有讀者來郵問王師奶，她的兒子在英國讀大學一年級，因大學停課，加上英國疫情嚴重，4月時千辛萬苦撲了一張機票回港，自律地自我在房間隔離了14天。她問小婦人下學年好唔好去英國繼續學業，但又怕疫情未止，喺英國好易領嘢，問王師奶如何是好？該讀者問道於盲，小婦人真係唔識答你。小婦人平時雖然唔停聲，鬧完張三窒李四，事因張三李四係牛鬼蛇神，沆瀣一氣，無個正氣凜然如王師奶之流守住華容道就更加無法無天（關二哥得把口，曹操照走如儀）。不過，這位讀者的問題真不是個別事件，係好多有仔女在英國讀緊書的家長共同關心的問題。

回港避疫留學生最吊吊揈

正所謂洗濕個頭，進退維谷。繼續讀，又怕疫情未止，啲外國同學攬頭攬頸又唔戴口罩，好容易領嘢，書未讀完身先喪，死亡證快過畢業證書；如果不再去英國，正正中咗唐英年當年的名句——吊吊揈。香港的大學唔會收你，你冇考過DSE，又冇報過聯招，除非你後台好堅，又或者大學校長係你契爺。在外國讀緊中學的一樣兩頭唔到岸，王師奶有個姨甥孫，本來在頂級直資名校升中四，姨甥女係公務員，享有子女海外升學福利，食得唔好嘥。呢次大劑喇，想回頭直資，就算直資肯收你，相隔了一年課程已經不同，點追吖？橫加一筆，名牌直資經營也不易，中一中二爆晒棚，中三開始走吓一個走吓一個，中四好似大逃亡，三班變兩班甚或剩番一班左右。

專家金句：唔使急 睇定啲先

走筆至此，王師奶十分慚愧，有負來郵「求教」的那位讀者，遂轉向升學專家老友梁先生求救，怎料專家都無計，只係話：「唔使急，唔使急，睇定啲先。」專家即係專家，雖然只係拖刀一語，但一言仍可驚醒夢中人。王師奶記得曾參加過一個心理醫生的講座，醫生話：「中國人，尤其是香港人（這3個字似乎政治不正確）畀『人無遠慮，必有近憂』呢句諺語累死。心理專家話香港人就因為凡事太遠慮，所以近憂一籮籮，抑鬱症由此起。今日洗埋明日和後日的碗，唉！明日的碗明日洗，後日的碗梗係後日洗喇，今日洗定早唔早啲吖！太遠慮，所以有近憂。」驟耳聽來有啲怪怪哋，但諗落又並非全無道理。英國大學多是9月開學，𠵱家才是6月上旬，唉！如果世界饑荒，餓死都未到9月喇。可能到時疫症消失，可能已發明疫苗，可能免費注射兼送鑽石半卡，可能英國榮膺全球肺炎絕緣國，咁多可能之下，請該問道於盲的讀者放開懷抱，少憂無躁。

記住專家金句：「唔使急，唔使急，睇定啲先。」

（隔周刊出）

文：王師奶

作者簡介：不是普通師奶，家中米缸有幾多斤唔知，但對香港教育界有幾多牛鬼蛇神，有幾多「嗚喱單刀」措施，卻一清二楚。「論盡教育」絕不手軟。wongszelai@yahoo.com.hk

[Happy PaMa 教得樂 第299期]