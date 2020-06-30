運動營放足電 學球類游水攀石

【明報專訊】暑假是讓孩子涉獵不同活動，培育多元興趣的好時機。陽明山莊康樂部今個暑假便一口氣推出10個兒童夏令營課程，各有特色，當中最具吸引力的，首推「多元化運動營」。這個以運動掛帥的暑期課程，孩子可以一次過玩齊足球、游泳、網球、跆拳道、籃球、攀石等項目，放足電，肯定大滿足。但同時，小朋友也可在課程中，參與科學實驗、手工藝工作坊，甚至學到西班牙語，非常充實。

■INFO

多元化運動營

對象︰5歲或以上

日期︰7月6日至8月28日

時間︰上午10:00至下午2:00（半日營）；

上午10:00至下午4:00（全日營）

半日營費︰

˙3日課程（會員$3375 / 訪客$3885）

˙4日課程（會員$4250 / 訪客$4880）

˙5日課程（會員 $5000 / 訪客$5750）

全日營費︰

˙3日課程（會員$4650 / 訪客$5355）

˙4日課程（會員$5800 / 訪客$6670）

˙5日課程（會員$6840 / 訪客$7870）

夏令營通行證︰

可於上述活動日期，任選15日參加

˙半日營通行證（會員$11,400 / 訪客$12,600）

˙全日營通行證（會員$15,300 / 訪客$17,700）

地點︰大潭水塘道88號陽明山莊

詳情︰bit.ly/2Z5ETRu

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