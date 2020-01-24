本周FOCUS．採訪手記：踏入300期 加強網上親子資訊

【明報專訊】考考大家，知不知今期是《Happy PaMa 教得樂》第幾期呢？快揭去封面找答案吧！沒錯，是第300期了，一個很值得紀念的日子。《Happy PaMa 教得樂》自2014年9月創刊，內容一直都圍繞着升學、教養、兒童健康、遊玩及買物情報等資訊，猶記得第1期的封面，是走訪聖保羅男女中學附屬小學，那期很受家長歡迎呢！轉眼已踏入第300期，在這裏先要感謝一班支持我們多年的粉絲，也歡迎一班新加入我們大家庭的新手父母。

時間過得太快 小model變初中生

這300期，《Happy PaMa 教得樂》也作過不少新嘗試，例如我們曾開創「跟着校長去上堂」、「我要上學去」系列特輯，由小學校長、明星名人「扮」成學生，親身感受一下莘莘學子朝7午3的生活，反思現時的教育制度。參加過這兩個特輯的嘉賓包括英華小學校長陳美娟、德萃小學及漢師德萃學校總校長朱子穎、藝人陳美齡、導演張堅庭等。我們也舉辦過「小記者」活動，邀請小讀者來替我們訪問不同界別的嘉賓等。不過令我感受最深的，是見證着很多曾參與本刊拍攝的小model成長，看見他們由昔日俏皮的小孩，變成了現在淡淡定的高小生、初中生，真令人驚覺時間過得實在太快了！

回望過去，亦不忘展望將來。踏入300期，《Happy PaMa 教得樂》除了會一如以往，繼續在實體報章探討大家有興趣的親子話題外，也會加強網上發布，日後，大家可以在我們happypama.mingpao.com網站及facebook專頁看到更多最新的教學、親子消閒資訊，希望能多方位陪伴大家向前，做個更好、更快樂的Happy PaMa。

文：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第300期]