家家有禮：為地球做好防曬

【明報專訊】夏天在戶外活動呼吸新鮮空氣，開心玩樂的同時，大人和小朋友都別忘了做足防曬準備！深受滑浪、高爾夫球及滑雪運動員喜愛的防曬品牌ALGA MARIS，由滑浪愛好者Muriel和Jean Marc Dubois創辦。他們致力研究對皮膚和海洋環境無害的防曬產品，而ALGA MARIS有機紅海藻防曬系列均是海洋友善，標榜不含致敏成分，也可以完全分解，聲稱可保護肌膚同時亦不會傷害地球，並持有國際有機認證Ecocert。

ALGA MARIS一系列防曬產品，按不同防曬度數、皮膚性質及功效仔細區分。例如有機紅海藻嬰幼兒低敏防曬乳霜，適合6個月以上嬰孩兒童使用，採用極低過敏配方，不含香料防腐劑，一塗即起防曬功效，不需等待吸收。而有機紅海藻輕透水感防曬噴霧SPF30+另加有機椰子油，有助鎮靜、紓緩及滋潤肌膚；SPF50+特別針對敏感肌膚，6個月以上嬰孩兒童及長時間戶外活動人士均適用。

■ALGA MARIS紅海藻有機物理防曬系列

銷售點：香港電視HKTVmall、Club Like網上購物平台等

網址：www.aura.com.hk

■ALGA MARIS有機紅海藻輕透水感防曬噴霧

售價：$246/SPF30+（100ml），$285/SPF50+（100ml），$382/SPF50+（150ml）

■ALGA MARIS有機紅海藻嬰幼兒低敏防曬乳霜

售價：$242/SPF50+（100ml）

送防曬噴霧或嬰幼兒低敏防曬乳霜

Laboratoires de Biarritz送出ALGA MARIS有機紅海藻輕透水感防曬噴霧（SPF50+，100ml）或ALGA MARIS有機紅海藻嬰幼兒低敏防曬乳霜（SPF50+，100ml）予《Happy PaMa教得樂》讀者。名額10個，每人可獲禮品一份，款式隨機送出。有興趣的讀者請於7月3日（周五）中午12:00前回答以下問題，連同個人資料（姓名、地址、聯絡電話）電郵至happypama5@mingpao.com，即有機會獲獎，得獎者將獲專函通知。

問：ALGA MARIS有機紅海藻嬰幼兒低敏防曬乳霜，適合幾多個月以上嬰孩兒童使用？

整理：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第300期]