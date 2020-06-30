親子筆陣．小學雞媽媽：集體情緒炒車

【明報專訊】跟任職教師的朋友久別重逢，才問起近况，口罩上的眼眶便逕自紅了。

社工說，最近只能要求自己在孩子面前不爆粗，其餘時間，他需要情緒出口。

傳媒前輩憶述某回親歷血淋淋的衝突後，腦袋像被按下重播鍵，每晚強制插播激烈畫面，才發現自己累積了那麼多。

做青少年工作的朋友，開電視不小心碰上高官直播，立即陷入驚恐，抓起新買回來、陌生的遙控器，死命尋找轉台或靜音的捷徑；覆述時她揮舞雙手，像要掃走什麼似的。

少年經過警局，憤憤不平、火光、驚恐、厭惡的感覺突然從胸口湧出，但他明明知道自己不在香港……

他們當中，有人站得很近運動前線，有人跟前線有一段距離，有人遠遠嗅到前線便轉身走，有人根本離得很遠。可是每個人都心痛，每個人都受了傷。

香港大學精神醫學系系主任陳友凱教授，在社聯「港講訴」舉辦的「『是病不是病？』——拆解『精神健康海嘯』」分享會上，倡議叫這作「精神損傷」——外來壓力源源不絕，同時衝擊和傷害群體中的大部分人，就像集體遇上嚴重的交通意外，一部大卡車橫掃過來，任你多強壯都難免被撞得一身傷。

精神長期繃緊，能彈回去嗎？

更糟糕是，香港人的壓力源從去年至今，一直未曾息止，政治衝擊和天災級的傳染病輪迴接力，接收壞消息已經成為常新態。像一根被兩頭拉扯的橡筋圈，始終繃緊着，如果真的有壓力消退的一天，那時還能彈回去嗎？幾多受困擾的人最終會演變成精神疾患？

陳友凱教授提醒，我們改變不了眼前，但至少該嘗試照顧自己的情緒。譬如，有沒有不由自主地反覆思索往事的負面意義，即使暫時離開現場也無補於事？有可能放下手機，從網絡上的壞消息和集體憤怒中掙脫一會嗎？憤怒本身有正面意義，但長期維持憤怒的後果卻可以很糟糕，它會把精力、希望、意志力，甚至認知能力消磨殆盡，把人慢慢導入臨牀的抑鬱病態。「我們不該說『不能憤怒』，但是容許自己憤怒多久？達到什麼程度？希望每個人都了解它的潛在影響，自行判斷。」

長期憤怒很傷身

我大着膽子嘗試延伸：憤怒很有用，但長期憤怒很傷身，而且會愈來愈不受控。倘若因長期憤怒而陷入抑鬱病態，那麼這人便很難再為自己和任何人帶來好處了，至少暫時不能。

寫到這裏，手機彈出新聞：13歲兒童被控以刑期上限10年的暴動罪……

這根本是「集體情緒炒車」的年代，只能努力守住自己不算很健康的情緒，令自己繼續有用。

文：蘇美智

作者簡介：家有兩隻「小學雞」，心願是在人人愁着臉當爸媽的年代，努力做好相信孩子的樂媽媽。作品包括《外傭——住在家中的陌生人》、《壹家傻蛋》、《我們的同志孩子》、《死在香港——流眼淚》（合著）。

[Happy PaMa 教得樂 第300期]