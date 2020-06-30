半職爸爸：家長大洗腦

【明報專訊】身邊計劃移民的家長愈來愈多，各有原因，但主要是對香港制度失去信心。有意思的是，深入跟這些家長交談，發現家長面對移民時，會出現許多以前沒有想過的想法，例如以前覺得子女讀書成績最重要，因為社會競爭激烈，不拿到好成績將來難以好好生活；現在卻覺得，離開香港在異地生活，成績絕對不是子女最重要的通行證，反而能否快樂地融入新環境的「技能」更重要。

識時務比識讀書更有前途？

一個制度崩塌，或者轉了另一個制度，那麼，遊戲規則就改變了。家長會懷疑，一紙畢業證書現在還重要嗎？一張優異的成績表會比拉幫結派得來的關係更重要嗎？一個品學兼優的人會比明哲保身或者阿諛奉承或者看風使帆的識時務者更有前途嗎？

外國有研究表明，決定一個人是否快樂，最大的因素不是學歷，不是成就，不是金錢，不是權力，而是這個人的人際關係。這個人跟家人和朋友能建立怎樣的關係，才是快樂的通行證。這個說法，非始於今天，可是，正正是一群面對移民抉擇的家長，忽然想起，人生有比掙錢更重要的事。

有家長擔心，「國安教育」會對子女洗腦。但是，此時此刻，首先接受了洗腦的其實是家長。這種洗腦，與其說是由外力強加己身的洗腦，不如說是來自家長本身的自我清洗機制。原來，一個人要到某一個關頭才會突然發現，掙錢不是最重要，孩子的將來才是最重要；再進一步又會發現，孩子將來掙多少錢也不重要，重要的是他們可以好好生活下去。很多移民家長接受訪問時坦承無法掙回以前的工資，甚至被迫提早退休，但是，為了下一代，他們心甘情願放棄本來覺得很重要的職業前途。他們發現，即使在香港掙的錢是彼邦的5倍，他們都無法留下來繼續掙錢。本來根深柢固的想法，例如要努力讀書、升讀名牌大學、找一份好工、掙好多錢，然後就會幸福的觀念，因為現在的制度和生活方式受到衝擊，竟然一下子打破了。這真是史無前例的「家長大洗腦」。

面臨巨變 始覺掙錢不是最重要

投資者說，當退潮的時候，你才知道誰在裸泳。現在的家長會說，當移民的抉擇擺在眼前，你才知道你真正在意的是什麼。你念茲在茲的，不是大國崛起，不是民族復興，不是國民生產總值，而是人身安全得到保障，而是說出真相和反對政府的人不會因此被囚，而是領導人的意志不會比普通市民的權利更重要。

沒有很多人真的很喜歡離開自己長大的地方，可是，一些家長已經不再相信，自己長大的地方仍然會是自己熟悉的地方。投奔他鄉的家長，內心要受到多大的衝擊才會出現這種前所未見的「洗心革面」？

文：張帝莊

作者簡介：資深新聞工作者，曾採訪多個「第三世界」國家，卻認為自己的家更值得探索。既是悠閒的寫字人，又是忙碌的爸爸。

[Happy PaMa 教得樂 第300期]